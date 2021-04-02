قيادي فلسطيني يدعو لتشكيل حكومة وحدة بدلًا من الانتخابات حال منع إجرائها في القدس

دعا قيادي فلسطيني إلى تشكيل مجلس تأسيسي، وحكومة وحدة وطنية، بعد تزايد مؤشرات استبعاد مشاركة القدس من الانتخابات المقبلة، كإجراء بديل عن إجراء الانتخابات التشريعية.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، في تغريدة له عبر ”فيسبوك“، اليوم الجمعة، إن“الحل الوطني يتطلب تشكيل المجلس التأسيسي لدولة فلسطين كبرلمان مؤقت، وتشكيل حكومة وحدة وطنية“.

وأشار إلى أن“تزايد مؤشرات استبعاد مشاركة القدس من العملية الانتخابية بكافة مراحلها، يعني التسليم بتكريس الأمر الواقع الذي فرضته صفقة ترامب ونتياهو“.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3894395797288742&id=100001550807034

وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية، كشفت، يوم الأربعاء الماضي، عن وجود امتناع لدى إسرائيل، بإعطاء موافقة على إجراء الانتخابات في مدينة القدس.

وقال وزير خارجيتها، رياض المالكي:“للأسف الشديد حتى اللحظة إسرائيل تمانع بإعطاء موقف لصالح مدينة القدس، من حيث المشاركة في الانتخابات تصويًتا وانتخابًا“.

وأكد المالكي في تصريحات إذاعية لـ“صوت فلسطين“ الرسمية، أن هناك إشارات سلبية إسرائيلية، من ناحية العملية الانتخابية في القدس، وإيفاد المراقبين والسماح بدخولهم.

ويعد ملف إجراء الانتخابات شرق القدس، حاسمًا لدى الفلسطينيين، حيث أكدت حركة فتح مرارًا على عدم اجراء الانتخابات في الضفة الغربية، وقطاع غزة، دون مدينة القدس.

أما حركة حماس، فقد علقت سابقًا على الانتخابات في القدس، برفضها المطلق لتأجيل الانتخابات الفلسطينية تحت أي ذريعة.