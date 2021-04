الأردن ينفي إجبار اللاجئة حسناء الحريري على العودة قسرا إلى سوريا

نفى مصدر في الحكومة الأردنية، اليوم الجمعة، ما تم تداوله من أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجبار اللاجئة السورية حسناء الحريري الملقبة بـ ”خنساء حوران“ على العودة القسرية إلى سوريا، واصفا تلك الأنباء بـ ”الادعاءات الباطلة“.

ونقلت قناة ”المملكة“ الفضائية عن المصدر قوله: ”لكنه تم تحذير الحريري عدة مرات بشأن نشاطات غير قانونية تسيء للأردن“.

وأضاف المصدر أن حسناء الحريري جاءت إلى الأردن كلاجئة وقدم لها الأردن كل العناية اللازمة، ولم يجبرها الأردن على العودة إلى سوريا، وحذرها عدة مرات حول نشاطات غير قانونية تسيء للأردن.

📌Lift up your dirty hand from my mom💔💔 #لا_لترحيل_حسنة_الحريري ✌ pic.twitter.com/lx9sPrVt3V



وتابع المصدر: ”عندما استمرت في هذه النشاطات غير القانونية أبلغتها السلطات المعنية أن عليها التوقف عن القيام بأي نشاطات غير قانونية وتسيء لمصالح الأردن، أو عليها البحث عن وجهة أخرى في حال الاستمرار بتلك الممارسات“.

وبحسب المصدر، فإن السلطات المعنية منحت اللاجئة الحريري الوقت اللازم لذلك، لكنه لم يجبرها على العودة القسرية.

The Jordanian authorities ’decision to deport Mrs. Hasna Hariri is an arbitrary & unjust decision, in violation of the United Nations charters & human rights, & a disgrace to Jordan and its people.#لا_لترحيل_حسنة_الحريري ✌ pic.twitter.com/T7M3ScsmQu

