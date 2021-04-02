حاكم صدام حسين في قضية الأنفال.. وفاة القاضي العراقي محمد العريبي

توفي في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، القاضي محمد العريبي، الذي حاكم الرئيس الأسبق الراحل صدام حسين في قضية الأنفال.

وأعلنت مصادر قضائية عراقية، ووسائل إعلام محلية، أن القاضي العريبي توفي بعد تدهور حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا.

واشتهر العريبي برئاسة المحكمة الجنائية العليا التي حاكمت الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في قضية الأنفال، وهي إحدى عمليات الإبادة الجماعية التي قام بها النظام العراقي السابق عام 1988 ضد الأكراد في إقليم كردستان شمالي العراق.

وكان العريبي أحد المرشحين للانتخابات النيابية عام 2018، عن تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، لكنه أخفق في إحراز مقعد نيابي.

والعريبي قاضٍ عراقي ولد في عام 1969 في العاصمة بغداد، وتخرج في كلية القانون عام 1992.

وفي 23 سبتمبر عام 2000 عُين قاضياً بمرسوم جمهوري.

وعُيِنَ كقاضي تحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا في محاكمة الرئيس الأسبق صدام حسين ونظامه، في 1 أغسطس عام 2004.

كما ترأس الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا في 20 سبتمبر عام 2006، التي نظرت قضايا الأنفال وقمع الانتفاضة الشعبانية وصلاة الجمعة وقصف حلبجة وتصفية الأحزاب الدينية.