بعد تصريحاته ضد "الإسلاموية السياسية".. حماس والجهاد تهاجمان ناصر القدوة

قال عضو اللجنة المركزية السابق في حركة فتح ناصر القدوة، والمرشح عن قائمة ”الحرية“ في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، إن جميع الأطراف الفلسطينية لديها مشكلة مع ”الإسلاموية السياسية“ وتيارات الإسلام السياسي في فلسطين.

وذكر القدوة، في تصريحات لقناة ”فرانس 24″، أن ”جميع الأطراف في فتح لديها موقف من الإسلام السياسي أو الإسلاموية السياسية“.

وأضاف: ”بالرغم من ذلك جميعنا حريص على الوحدة الوطنية واستعادة قطاع غزة جغرافياً وسياسياً، ومصرون على إنجاز هذا الهدف الوطني المركزي“.

وجاءت تصريحات القدوة في معرض رده على تساؤل بشأن موقفه من التحالف مع حركة حماس، بعد الخلافات التي طفت مؤخراً على السطح بين القدوة وحركة فتح.

وأثارت تصريحات القدوة، موجة غضب واسعة لدى حركتي حماس والجهاد الإسلامي، اللتين تمثلان تنظيمات ”الإسلام السياسي“ في فلسطين.

وقالت حركة حماس، في بيان، إن ”تصريحات ناصر القدوة خطيئة سياسية وطنية، وتأتي منسجمة تماماً مع المواقف والقرارات الصهيوأمريكية الهادفة إلى تمزيق شعبنا وإطالة أمد الانقسام“، على حد وصفها.

وأضافت أن ”هذه التصريحات تحرف البوصلة الوطنية، وتضعف الحالة الفلسطينية في وقت أحوج ما يكون فيه شعبنا إلى التكاتف وتحقيق الوحدة في مواجهة التحديات“.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داوود شهاب، إن ”تصريحات ناصر القدوة سقوط وانكشاف لمشروع توظيف العمل السياسي لتعزيز التناقضات والخلافات الداخلية بدلاً من توحيد الصف في مشروع التحرير واستعادة الأرض من الاحتلال“، على حد وصفه.

وأضاف: ”التيار الوطني الإسلامي ليس خطراً ولا غريباً ولا طارئاً حتى تصوره أنت وغيرك بالمشكلة، وتصريحات القدوة خارجة عن العرف الوطني ومحددات العلاقات الداخلية“، وفق ما ذكر في بيان له.

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أنور أبو طه، في بيان، إن ”حركات المقاومة الفلسطينية، إسلامية وطنية تسعى لتحرير فلسطين، وليس لإقامة سلطة موهومة“.