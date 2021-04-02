كهوف داعش في العراق.. "بيئة الأشباح" والملاذ الأخير للتنظيم من الغارات الجوية (فيديو)

كثفت القوات الأمنية العراقية، بمساندة طيران الجو، وطائرات التحالف الدولي، غاراتها ضد كهوف ومخابئ تنظيم داعش، خلال الفترة الماضية، ضمن عملية عسكرية نوعية.

ويتركز استهداف عناصر داعش، على الكهوف والمخابئ، التي أنشئت، إبان سيطرتهم على بعض المحافظات العراقية عام 2014، مثل محافظة نينوى، وديالى والأنبار.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم أمس الخميس، تنفيذ التحالف الدولي ضربة جوية استهدفت وكرا لتنظيم داعش بين محافظتي الأنبار وصلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان إن ”طيران التحالف الدولي نفّذ ضربة جوية في منطقة وادي الثرثار بأمر من قيادة العمليات العراقية المشتركة، حيث أسفرت عن تدمير كهف لداعش، ومقتل أحد عناصر التنظيم“.

ويمتلك تنظيم داعش سلسلة أنفاق كبيرة وكهوف، أنشأها في تضاريس معقدة، اختيرت خصيصا لهذا الغرض في مدن جبلية وبعيدة عن السكان، ومعقدة التركيب، فضلا عن أنها تربط بين أكثر من محافظة.

الأسد المتأهب

ويستحيل وصول العجلات العسكرية إلى تلك المناطق، وهو ما يجعل خيار القصف الجوي الوحيد لمعالجة الملاذات الأخيرة لعناصر التنظيم.

وأطلق العراق نهاية الشهر الماضي، عملية ”الأسد المتأهب“ في محافظة نينوى، تستهدف الكهوف على وجه خاص، حيث نشرت قوات مكافحة الإرهاب، فرقة قناصين في مقتربات تلك الكهوف، لرصد أي عملية هروب لعناصر داعش، بالتزامن مع القصف الجوي.

وأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أنه“ تم توجيه (312) ضربة جوية، كان لها دور مهم من خلال تدمير (120) كهفا وموقعا تسببت بقتلهم وهروبهم بعد انهيارها عليهم“.

بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة @MAKadhimi وبإشراف من قبل رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب، ومنذ الـ ٩ من أذار للعام ٢٠٢١ انطلقت عملية “ الأسد المُتأهب “ في سلسلة جبال مخمور جنوب شرقي مدينة الموصل والتي استهدفت بقايا عصابات #داعش الإرهابية. pic.twitter.com/dFoHvpcjfa — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) March 24, 2021



بدوره، ذكر مصدر في استخبارات الجيش، أن ”تكثيف الغارات الجوية الأخيرة ضد مخابئ تنظيم داعش، جاء بعد الحصول على معلومات استخبارية بشأن خارطة وجود تلك الكهوف في عدة مناطق، منها نينوى وديالى، بعد القبض على قيادات في التنظيم أدلت بتلك المعلومات“.

وأوضح المصدر، الذي طلب إخفاء هويته لـ“إرم نيوز“، أن ”الأيام المقبلة ستشهد إدخال الطائرات المسيرة بشكل مكثف، بعد وصول شحنة جديدة من التعاقدات المبرمة مع دول مختلفة، حيث من المقرر تسيير العشرات منها فوق الكهوف والمناطق النائية، لرصد أية تحركات لعناصر التنظيم“.

ولفت إلى أن ”أكبر صعوبة تواجهها القوات الأمنية، هي تعقيدات الرصد، بسبب ضعف منظومة المراقبة، والاعتماد على آليات بحاجة إلى تحديث، مثل المناطيد التي ترتكز في مناطق بعيدة“.

ويبقى عناصر التنظيم في تلك المخابئ لعدة سنوات، بالاعتماد على متعاونين يوصلون إليهم الطعام والشراب والتجهيزات الأخرى، وهو ما كشف عنه القيادي حسان عبدالله هلال، الذي اعتقل أخيرًا، وأكد مكوثه في الكهف 3 سنوات.

مساندة أجنبية

وتتم تلك العمليات من خلال أسطول الطائرات العراقية F16، التي تنطلق من قاعدة بلد الجوية، بالإضافة إلى طيران التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، بناءً على توجيهات قيادة العمليات المشتركة.

وتمثل تلك المخابئ الملاذ الأخير لعناصر داعش، بما فيهم الأجانب، في ظل التضييق الحاصل، والتأهب الدائم للمجتمعات المحلية، لصدهم، بمساندة الحشود العشائرية، في محافظات الأنبار وصلاح الدين وكركوك.

ويقول خبراء أمنيون، إن المجتمع الدولي، يدرك صعوبة البيئة العراقية، والتعقيدات التي تواجهها المؤسسة العسكرية، وهو ما دفع بعض الدول إلى تقديم يد العون في هذا الإطار.

فعلى سبيل المثال، أرسلت بريطانيا العام الماضي، فرق القناصة التابعة للقوات الخاصة (ساس)، لاستهداف تنظيم داعش في الكهوف شمال العراق، مما أسفر عن مقتل 100 عنصر على الأقل في تلك ”الحرب السرية“، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقامت (ساس) وفقًا للصحيفة، بتعقب عناصر داعش، بما في ذلك البريطانيون منهم، في مخابئهم في المرتفعات النائية، ثم قاموا باستهدافهم عبر بنادق قنص، وقذائف مدفعية وغارات جوية دقيقة أطلقت من طائرات ”RAF Typhoon“ وطائرات بدون طيار ”UK Reaper“.

”صعوبات“ تواجه الجيش

بدوره، يرى المحلل الأمني، حميد العبيدي، أن ”التجارب العراقية في مواجهة هذا النوع من التكتيك لم تكن حافلة بالإنجازات الكبيرة، وهو ما يؤكد الصعوبات التي يواجهها الجيش، والمتمثلة بالمعلومة الاستخبارية، والرصد الفعال، والتحرك السليم“.

وأضاف لـ“إرم نيوز“، أن ”هذه المناطق ستبقى عقدة كبيرة، في حال عدم وضع خطة شاملة لإنهاء ملفّها، وسبب ذلك، أنها بعيدة عن المناطق السكنية، وغير مرصودة، وبسبب تضاريسها المعقدة، وامتدادها المترامي الأطراف“.

ولفت إلى أن ”العمليات العسكرية الأخيرة، حققت نجاحا نسبيا، لكن المشكلة أن أعداد التنظيم غير معروفة، ما يستدعي إطلاق عمليات عسكرية أخرى في مختلف المحافظات، والتركيز على تلك البيئات“.