المرصد السوري يناشد الأردن "إيقاف ترحيل" 3 لاجئين بينهم معتقلة سابقة لدى النظام

ناشد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السلطات الأردنية، ”إيقاف ترحيل“ 3 لاجئين سوريين، بينهم معتقلة سابقة لدى النظام.

ونقل المرصد عن مصادر لم يسمها أن ”السلطات الأردنية أبلغت 3 لاجئين سوريين بترحيلهم من الأردن، خلال 14 يوما، بينهم المعتقلة السابقة لدى النظام حسنة الحريري“.

وأضاف المرصد: ”نناشد السلطات الأردنية إيقاف ترحيل حسنة الحريري وجميع السوريين من أراضي المملكة“، محذرا من أنها قد ”تتعرض للاعتقال من قبل النظام، في حال إرغامها على العودة“ إلى سوريا.

وتقيم الحريري في إربد المدينة الأردنية الشمالية المجاورة لمدينة درعا جنوب سوريا.

وذكرت وسائل إعلام سورية محسوبة على المعارضة، إن اللاجئين الآخرين الذين تبلغا بضرورة الرحيل عن الأردن، هما إبراهيم قاسم الحريري، ابن حسنة، ورأفت سليمان الصلخدي، وجميعهم منحدرين من محافظة درعا.

وتداول ناشطون سوريون معارضون، مقطعا صوتيا منسوبا للحريري قالت فيه، إن ”المخابرات الأردنية استدعتها والاثنين الآخرين وأبلغتهم بقرار ترحيلهم، لكنها رفضت التوقيع على القرار، بينما اضطر ابنها والصلخدي، على التوقيع“.

وأضافت الحريري في التسجيل، إنها ”بحاجة للمساعدة لنقل عائلتها من الأردن، كونها لا تمتلك المال الكافي لإصدار جوازات سفر وتذاكر لهم“.

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وفقدت الحريري، زوجها واثنين من أبنائها و3 من أزواج بناتها في بدايات الصراع السوري، واعتقلت لفترات طويلة عدة مرات على يد النظام، قبل أن تفر نحو الأردن الذي كان إحدى الوجهات الرئيسية للسوريين، سيما أبناء درعا الذين تربطهم علاقات مصاهرة وقربى كثيرة بعوائل أردنية في مدن وبلدات الشمال.

ولم يصدر عن السلطات الأردنية أي تعليق حول ما يتم تداوله بشأن طلب المغادرة الموجهة حسنة الحريري واثنين آخرين، والذي لم تعرف حقيقته ودوافعه.