خلال اتصال مع أردوغان.. هنية يطالب بـ"دور تركي" في الانتخابات الفلسطينية

طالب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بـ“دور تركي“ في الانتخابات الفلسطينية المرتقبة.

وبحسب بيان صادر عن حركة حماس، نقله موقع حركة حماس ووكالة ”الأناضول“ التركية، فقد ”استعرض هنية خلال الاتصال آخر التطورات المتعلقة بالواقع السياسي الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بتطورات العملية الانتخابية والانتهاء من تقديم القوائم للجنة الانتخابات المركزية“.

وطالب هنية خلال الاتصال، بـ“مشاركة تركيا في عملية الرقابة على الانتخابات الفلسطينية“، كما دعا إلى ”الضغط على إسرائيل لعدم القيام بتعطيل العملية الانتخابية في القدس أو التدخل في مجرياتها“.

ويأتي هذا الاتصال تزامنا مع إشارات تقارب بين تركيا ومصر، وهو ما سيلقي بظلاله على العلاقات التركية مع الجماعات المحسوبة على الإخوان المسلمين.

وقالت مصادر مقربة من حركة حماس، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن ”مئات الكوادر والعناصر من أبناء الحركة يقيمون في تركيا، ويعملون في مجالات الإعلام والعقارات والتجارة، وهو ما يفرض على حركة حماس البقاء على مسافة آمنة من النظام التركي“.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن حماس ”أبلغت أبناءها بضرورة احترام النظام التركي وعدم ارتكاب أي تجاوزات قانونية من شأنها تعكير صفو الأجواء بين حماس وتركيا“.

وأغلقت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، فجر الخميس، باب الترشح للانتخابات التشريعية بعد 12 يوما على بدء استقبال هذه الطلبات.

وحسب اللجنة، قدمت 36 قائمة، طلبات لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية.

وستجرى الانتخابات التشريعية يوم 22 مايو/ أيار المقبل، والرئاسية في 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب من العام الجاري.