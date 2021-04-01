منصور عباس: لن نكون جزءاً من أية كتلة سياسية في إسرائيل

قال رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، مساء يوم الخميس، إن قائمته ”لن تكون جزءاً من أية كتلة سياسية في إسرائيل“، مؤكداً أنّ القائمة سوف تركز على حل قضايا المجتمع العربي.

وأضاف عباس، في مؤتمر صحفي، أن ”دور القائمة العربية الموحدة يكمن في محاربة العنف في المجتمع العربي، وحل الكثير من الأزمات التي تتعلق بالعرب، بما يضمن وضع خطة عملية قابلة للتنفيذ“.

ولم يكشف عباس في مؤتمره الجهة التي سوف يدعمها حزبه، سواء كان المعسكر اليمني أو اليساريّ في إسرائيل.

يأتي ذلك في ظل مساعٍ يبذلها المعسكران لاستقطاب القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس؛ للتوصية على أحدهما لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المرتقبة.

والثلاثاء الماضي، زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن ”القائمة العربية الموحدة“ التي يقودها منصور عباس تتجه لدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من خلال التوصية به خلال اللقاءات التي سيعقدها الرئيس الإسرائيلي مع الأحزاب الممثلة في الكنيست.

وقالت قناة ”كان“ العبرية، نقلاً عن مسؤول في ”القائمة العربية الموحدة“، إن الحزب يميل الآن إلى دعم بنيامين نتنياهو ليكون رئيس الحكومة المقبلة.

وأشار إلى أن ذلك ”قد يتغير في حال الحصول على عرض أفضل من معسكر اليسار المعارض لنتنياهو“.