غانتس يحذر المواطنين العرب في إسرائيل من الثقة بنتنياهو‎

حذّر زعيم حزب ”كاحول لافان“، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء يوم الخميس، رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، والمواطنين العرب من إعادة الثقة في زعيم حزب الليكود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال غانتس في تصريح صحفي مخاطباً الجمهور العربي ّ:“لا تثقوا في نتنياهو، الآن عندما أصبح بحاجة إليكم، يبيعكم الكلام ويعدكم بكل شيء، إنه كاذب“، وفقا لموقع مفزاك لايف الإسرائيلي.

وأضاف غانتس :“يا منصور أنت تمثل 160 ألف عربي يريدون مستقبلا أفضل، لا تتخلى عنهم لصالح المؤامرة التي يقودها نتنياهو، سيضلل بك ولن يفي بوعوده“.

وتابع غانتس، مخاطباً منصور عباس: ”هذا سيكون بمثابة نهاية طريقك السياسي، ومأساة سياسية لجميع الجمهور الإسرائيلي“، على حد قوله.

وتشهد إسرائيل ظروفاً سياسيةً غيرَ مستقرة، بعد انتخابات الكنيست الأخيرة التي تشكل فيها القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس ”بيضةَ القبّان“، حيث يسعى المعسكران اليميني واليساري في إسرائيل لنيل ثقة القائمة العربية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.