خلافات حادة وإطلاق نار في أوساط "فتح" قبيل إجراء الانتخابات الفلسطينية (صور وفيديو)

تفاقمت الأزمات الداخلية التي تعصف بحركة فتح، بعد تسجيل قائمتها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، مساء أمس الأربعاء، والتي أظهرت ردود الفعل حولها مزيدا من الرفض لهذه القائمة.
وفجرت القائمة النهائية للحركة التي تم تسجيلها، رفض العديد ممن تم اختيارهم لترتيبهم في هذه القائمة، لتضيف هذه الخلافات انقساما جديدا على واقع الحركة التي تخوض الانتخابات بثلاث قوائم منفصلة، بسبب الانقسامات التي تشهدها.
وفي محافظة جنين، أطلق مسلحون تابعون للحركة، الرصاص بشكل كثيف في السماء، احتجاجا على تغيير ترتيب مرشح المنطقة في قائمة الحركة.
وقال مسلحون في بيان تداوله الفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي: إنهم قرروا وقف وتجميد الأنشطة الانتخابية المتعلقة بالحركة، بعد تغيير رقم ممثل المنطقة، أبو الطيب جرادات، في قائمة فتح من 37 إلى 51.
ويعترض عناصر من الحركة على وجود هذا المرشح ضمن القائمة، فيما تم اختياره خلال اجتماع المجلس الثوري للحركة الذي عقد مساء أمس، لإقرار القائمة النهائية لفتح.
وفي السياق ذاته، أعلن مرشح في قائمة حركة فتح من قطاع غزة، انسحابه من قائمة الحركة، احتجاجا على تأخر ترتيبه في قائمة الحركة.
وقال محمد أبو حميدة: ”أعلن انسحابي من قائمة حركة فتح المرشحة لانتخابات المجلس التشريعي 2021 لأسباب أحتفظ بها لنفسي“.
وسبق أن شهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية، عمليات إطلاق نار واحتجاجات على القائمة التي اختارتها الحركة للانتخابات التشريعية.
وتخوض حركة فتح هذه الانتخابات بثلاث قوائم منفصلة، تتبع إحداها للتيار الإصلاحي في حركة فتح الذي يقوده النائب محمد دحلان، وأخرى يترأسها عضو اللجنة المركزية المفصول ناصر القدوة، ويدعمها الأسير مروان البرغوثي، إضافة إلى القائمة الرسمية للحركة.