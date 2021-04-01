خلافات حادة وإطلاق نار في أوساط "فتح" قبيل إجراء الانتخابات الفلسطينية (صور وفيديو)

تفاقمت الأزمات الداخلية التي تعصف بحركة فتح، بعد تسجيل قائمتها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، مساء أمس الأربعاء، والتي أظهرت ردود الفعل حولها مزيدا من الرفض لهذه القائمة.

وفجرت القائمة النهائية للحركة التي تم تسجيلها، رفض العديد ممن تم اختيارهم لترتيبهم في هذه القائمة، لتضيف هذه الخلافات انقساما جديدا على واقع الحركة التي تخوض الانتخابات بثلاث قوائم منفصلة، بسبب الانقسامات التي تشهدها.

وفي محافظة جنين، أطلق مسلحون تابعون للحركة، الرصاص بشكل كثيف في السماء، احتجاجا على تغيير ترتيب مرشح المنطقة في قائمة الحركة.

وقال مسلحون في بيان تداوله الفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي: إنهم قرروا وقف وتجميد الأنشطة الانتخابية المتعلقة بالحركة، بعد تغيير رقم ممثل المنطقة، أبو الطيب جرادات، في قائمة فتح من 37 إلى 51.