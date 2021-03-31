إشتية يطالب بضغط أوروبي على إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس

حثت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي على إلزام إسرائيل باحترام الاتفاقيات الموقعة معها، لضمان إجراء الانتخابات في مدينة القدس بشقيها التصويت والترشيح.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، الأوروبيين بالضغط لإلزام إسرائيل باحترام الاتفاقيات الموقعة معها، ومنها ضمان إجراء الانتخابات في مدينة القدس تصويتًا وترشيحًا، مؤكدًا تصميم القيادة على إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية.

وأكد إشتية، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“، بعد استقباله قناصل وسفراء الاتحاد الأوروبي، أن المقدسيين يجب أن يشاركوا في الانتخابات تصويتًا وترشيحًا مثلما أُجريت الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة، وذلك ما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.

وشدد إشتية على أن الانتخابات هي مدخل لإنهاء الانقسام، مبينًا أن هذا مطلب شعبي متوافق عليه، داعيًا لإرسال مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات، وتجاوز أي عقبات قد تخلقها إسرائيل.

وفي السياق نفسه، أوضح ممثل الاتحاد الأوروبي ”سفين كون فون بورغسدورف“، أنه تم إرسال طلب إلى إسرائيل من أجل دخول فريق مراقبين دوليين للانتخابات، لكن لم يتم الرد بهذا الخصوص حتى الآن.