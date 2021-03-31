البرغوثي والقدوة يتحدان في قائمة واحدة لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية

كشفت مصادر فلسطينية، اليوم الأربعاء، عن اتفاق بين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والذي تم فصله مؤخرا، ناصر القدوة، والأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بقائمة موحدة منفصلة عن حركة فتح.

وقالت مصادر فلسطينية: إن ”اتفاقا تم بين القدوة والبرغوثي على خوض الانتخابات المقبلة في قائمة يترأسها القدوة، وتكون فدوى البرغوثي زوجة الأسير مروان البرغوثي ثانيا فيها.

وأشارت إلى أن القائمة الموحدة بين القياديين الاثنين في حركة فتح، سيتم تسجيلها لدى لجنة الانتخابات المركزية اليوم، وهو اليوم الأخير لباب الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية.

وكان القدوة قد أعلن في وقت سابق نيته خوض الانتخابات التشريعية بقائمة مستقلة عن قائمة حركة فتح، لتعلن بعدها حركة فتح فصله من اللجنة المركزية للحركة.

كما أعلنت حملة الأسير مروان البرغوثي، مساء أمس الثلاثاء، أن البرغوثي قرر دعم قائمة منفصلة عن قائمة حركة فتح، بعد فشل الوصول لتفاهمات مشتركة بين الجانبين.

وسيغلق اليوم باب الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية، التي ستجري لأول مرة منذ 16 عاما، فيما سجلت نحو 30 قائمة أسماء مرشحيها، للتنافس في الانتخابات التي ستجري في شهر مايو/آيار المقبل.

وفي السياق، أعلن القيادي في الحركة الأسيرة، فؤاد الشوبكي، انسحابه من قائمة حركة فتح لانتخابات المجلس التشريعي.

وقال الشوبكي، في بيان صحفي نشره رئيس مفوضية الإعلام في حركة فتح منير الجاغوب: ”أعلن انسحابي من قائمة الحركة ليس لأي دافع أو هدف شخصي، ولكن لفتح المجال لمن يرى في نفسه القدرة على العطاء والوفاء بالتزامات هذا الشعب والوطن“.