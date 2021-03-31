مصطفى الكاظمي يصل الرياض في أول زيارة رسمية للسعودية

وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ظهر اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض في مستهل زيارة رسمية للمملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كان في مقدمة مستقبلي الكاظمي لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي.

وقبل مغادرته العراق متوجها إلى السعودية، قال الكاظمي إن الزيارة هدفها ”توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين، وإرساء آفاق التعاون بين دول المنطقة“.

وغرد عبر حسابه بموقع ”تويتر“ يقول ”نتوجّه اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، في زيارة رسمية هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين بلدينا الشقيقين، وإرساء آفاق التعاون الأخوي بين دول المنطقة، بما يخدم شعوبنا ويحقق الاستقرار ويكرّس قيم البناء والتكامل، انطلاقاً من المشتركات التي تجمعنا“.

نتوجّه اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، في زيارة رسمية هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين بلدينا الشقيقين، وإرساء آفاق التعاون الأخوي بين دول المنطقة، بما يخدم شعوبنا ويحقق الاستقرار ويكرّس قيم البناء والتكامل، انطلاقاً من المشتركات التي تجمعنا. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) March 31, 2021

يشار إلى أن هذه هي الزيارة الرسمية الأولى لمصطفى الكاظمي إلى السعودية منذ تسلمه رئاسة الحكومة العراقية.