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مصطفى الكاظمي يصل الرياض في أول زيا...
تاريخ النشر: 31 مارس 2021 12:39 GMT
تاريخ التحديث: 31 مارس 2021 13:05 GMT

مصطفى الكاظمي يصل الرياض في أول زيارة رسمية للسعودية

وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ظهر اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض في مستهل زيارة رسمية للمملكة. وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن ولي

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المصدر: فريق التحرير

وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ظهر اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض في مستهل زيارة رسمية للمملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كان في مقدمة مستقبلي الكاظمي لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي.

وقبل مغادرته العراق متوجها إلى السعودية، قال الكاظمي إن الزيارة هدفها ”توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين، وإرساء آفاق التعاون بين دول المنطقة“.

وغرد عبر حسابه بموقع ”تويتر“ يقول ”نتوجّه اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، في زيارة رسمية هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين بلدينا الشقيقين، وإرساء آفاق التعاون الأخوي بين دول المنطقة، بما يخدم شعوبنا ويحقق الاستقرار ويكرّس قيم البناء والتكامل، انطلاقاً من المشتركات التي تجمعنا“.

يشار إلى أن هذه هي الزيارة الرسمية الأولى لمصطفى الكاظمي إلى السعودية منذ تسلمه رئاسة الحكومة العراقية.

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