أكثر من 28 قائمة تتنافس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن 28 قائمة سجلت لخوض المنافسة في الانتخابات التشريعية المقبلة، فيما من المتوقع أن يرتفع العدد خلال الساعات المقبلة.

وقالت اللجنة، في بيان، إن ”عدد القوائم التي تقدمت بطلب للترشح بلغ 28 قائمة انتخابية“.

وأضافت أن ”عدد القوائم التي تم قبول ترشحها رسميًا 13 قائمة انتخابية“، لافتة إلى أنه يتم دراسة بقية القوائم من أجل فحص أوراق ترشحها.

ومن المنتظر أن يرتفع عدد القوائم المسجلة في هذه الانتخابات، حيث من المقرر أن تقدم حركة فتح قائمتها خلال الفترة المتبقية من اليوم الأخير لفتح باب الترشح في الانتخابات.

كما ستقدم قائمة مشتركة بين عضو اللجنة المركزية السابق ناصر القدوة، والأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، أوراق ترشحها خلال الساعات المقبلة، بعد قرار البرغوثي دعم قائمة منفصلة عن قائمة حركة فتح في الانتخابات.

وسيغلق باب الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية، مع انتهاء ساعات مساء اليوم الأربعاء، فيما سيتم الانتقال إلى المرحلة التالية من الانتخابات وهي مرحلة النشر والاعتراض للقوائم المطلوبة والتي ستنطلق في السادس من شهر أبريل/نيسان المقبل.