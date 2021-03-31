عناصر في حركة فتح يطلقون النار بمخيم قلنديا احتجاجا على القائمة المشاركة بالانتخابات (فيديو)

قالت مصادر محلية، مساء الثلاثاء، إن مسلحين ينتمون لحركة فتح، أطلقوا الرصاص الحيّ وأغلقوا الشارع الرئيسيّ في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، في خطوة احتجاجية تتعلق بأسماء مرشحي حركة فتح.

وتداول نشطاء مقطعاً مصوّرا يُظهر عدداً من المحتجين، ومسلحين يطلقون الرصاص بكثافة في الهواء، وسط إغلاق لأحد الشوارع.

وطالب المحتجون، في بيانٍ جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس واللجنة المركزية لحركة فتح، باختيار ”أسماء وازنة“ يتوافق عليها الجميع لخوض غمار الانتخابات التشريعية المرتقبة.

اطلاق نار من قبل عناصر في حركة فتـح مخيم قلنديا وسمير اميس وكفرعقب وتوزع بيانات تطالب فيها قيادة الحركة اختيار قيادات من المنطقة للانتخابات وازنة وعليها اجماع بحسب البيان. pic.twitter.com/kLctP3cOYq — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 30, 2021

ودعا المحتجون، اللجنة المركزية والرئيس عباس، باختيار قيادات من حركة فتح، من مخيم قلنديا، وبلدة كفر عقب، وقرية سميراميس، مؤكدين أن الأسماء يجب أن يكون عليها إجماع ”فتحاوي“ وشعبي.

وقال المحتجون :“في حال لم تعيدوا النظر في اختيار ممثلينا، فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي، وسيكون لنا كلمتنا بما يخدم الوطن و فتح“، وفق البيان.

تأتي هذه الخطوة الاحتجاجية في ظل تحذيرات من اتساع دائرة الخلاف داخل حركة فتح بسبب تباين الآراء بشأن الأسماء المرشحة والقوائم المشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المرتقبة.

ومن المقرر أن تسجّل حركة فتح المكونة من 132 مرشحاً، الأربعاء، في لجنة الانتخابات المركزية، لخوض أول انتخابات تشريعية منذ 14 عاماً إبان الانقسام الفلسطيني عام 2006.