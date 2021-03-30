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قضى 20 عامًا.. إسرائيل تعيد اعتقال...
تاريخ النشر: 30 مارس 2021 22:05 GMT
تاريخ التحديث: 31 مارس 2021 1:10 GMT

قضى 20 عامًا.. إسرائيل تعيد اعتقال أسير فلسطيني بعد يوم من إطلاق سراحه

اعتقل الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، الأسير المحرر مجد بربر من منزله في مدينة القدس، بعد يوم واحد من الإفراج عنه عقب قضائه 20 عامًا في السجون الإسرائيلية.

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المصدر: رام الله- إرم نيوز

اعتقل الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، الأسير المحرر مجد بربر من منزله في مدينة القدس، بعد يوم واحد من الإفراج عنه عقب قضائه 20 عامًا في السجون الإسرائيلية.

وقالت مصادر محلية، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل الأسير المحرر مجد بربر من منزله بعد يوم من الإفراج عنه، دون معرفة أسباب اعتقاله.

واشتبك شبان فلسطينيون مع قوات الجيش الإسرائيلي التي وصلت لاعتقاله، حيث أطلق الفلسطينيون الألعاب النارية، والمفرقعات، صوب جنود الجيش الإسرائيلي.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بسقوط إصابات في صفوف الفلسطينيين في حي رأس العامود بمدينة القدس جراء هذه الاشتباكات، حيث تنوعت الإصابات ما بين الاختناق، والإصابة برصاص مطاطي.

وأفرجت السلطات الإسرائيلية عن الأسير ”مجد بربر“، بعد انتهاء محكوميته عقب قضاء 20 عامًا داخل السجون الإسرائيلية.

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