"فتح" تعلق على أنباء فصل مروان البرغوثي

نفت حركة فتح مساء يوم الثلاثاء، اتخاذ قرار بفصل عضو اللجنة المركزية للحركة مروان البرغوثي، بعد أنباء عن قراره دعم قائمة منفصلة عن حركة فتح في الانتخابات التشريعية المقبلة.

ونشر رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب، خبرًا تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق باجتماع للجنة المركزية لحركة فتح من أجل فصل عضو لجنتها المركزية مروان البرغوثي.

وأرفق مع الخبر كلمة ”مزور“ في إشارة لعدم صحة الخبر، الذي تناقله الفلسطينيون على نطاق واسع.

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إلى ذلك، أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، أن قيادة حركة فتح لم تبلغ بنية عضو لجنتها المركزية الأسير مروان البرغوثي المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة بقائمة منفردة. وقال الأحمد لـ“إرم نيوز“، إن القيادة الفلسطينية تابعت التصريحات المتعلقة بهذا الشأن وخاصة تصريح زوجة الأسير مروان البرغوثي فدوى؛ إلا أنها لم تبلغ رسمياً بأي قرار بشأن خوض مروان الانتخابات بقائمة منفردة عن حركة فتح. وأضاف الأحمد ”اللجنة المركزية للحركة أنهت اعتماد الأسماء، وستشارك أربعة فصائل من منظمة التحرير مع الحركة في الانتخابات التشريعية“، مشيراً إلى أن القائمة ستقدم للجنة الانتخابات المركزية غداً الأربعاء. وتابع ”الفصائل هي جبهة التحرير العربية، جبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية الفلسطينية، وجبهة النضال الشعبي“، مشدداً على أن جميعهم من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وثلاثة منهم لهم ممثلين باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وأكمل“لن يكون لحركة فتح أي قوائم بديلة، وهذا الأسلوب نحن لا نتبعه بالمطلق، وللأسف الإسرائيليين رفضوا أن تكون لقيادة فتح زيارة أخرى لمروان البرغوثي والأسير كريم يونس“، لافتاً إلى أنه جرت اتصالات مع قيادة في السجون الإسرائيلية.

وسبق أن أعلنت حملة الأسير مروان البرغوثي، أنه أمر بتشكيل قائمة منفصلة عن قائمة حركة فتح لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في أيار/مايو المقبل، بعد فشل مباحثات كان يجريها ممثلون عنه مع اللجنة المركزية لفتح.

ومن شأن قرار البرغوثي، بدعم قائمة منفصلة عن حركة فتح أن يؤثر على حظوظ الحركة في الانتخابات المقبلة، خاصة في ظل انقسام قاعدتها الشعبية ما بين مؤيد للرئيس الفلسطيني ورئيس حركة فتح محمود عباس، وآخرين لرئيس تيار الإصلاح الديمقراطي في الحركة محمد دحلان.