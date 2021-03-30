الأسير مروان البرغوثي يقرر دعم قائمة منفصلة عن "فتح" لخوض الانتخابات التشريعية

قرر الأسير مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة ”فتح“، اليوم الثلاثاء، خوض الانتخابات التشريعية المقبلة، بقائمة منفصلة عن قائمة الحركة بعد فشل اجتماعات للتوافق على قائمة موحدة.

وقالت حملة الأسير مروان البرغوثي: إنها ”تعمل الآن على تشكيل قائمة لخوض الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها بتاريخ 22 مايو/أيار المقبل“، مشيرة إلى أنها ”ستضم شخصيات وطنية وفتحاوية“.

وأضافت أن ”قرار البرغوثي تشكيل قائمة، جاء بسبب عدم التزام مركزية حركة فتح، بالتفاهمات التي تمت بينه وبين حسين الشيخ، خلال زيارة الأخير للأسير البرغوثي في سجن هداريم“، بحسب ما ذكر موقع وكالة ”وطن“ الفلسطينية.

وأشارت إلى أن ”مروان البرغوثي، أبلغ محاميه إلياس الصباغ بطلبه تشكيل القائمة“.

وسيشرف على القائمة الانتخابية، عضو اللجنة المركزية الذي قررت حركة فتح فصله ناصر القدوة.

وترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس الإثنين، اجتماعا للجنة المركزية لحركة فتح، من أجل بحث تشكيل قائمة الحركة التي ستشارك في الانتخابات التشريعية.

ومن المقرر أن تقدم الحركة قائمتها في الانتخابات يوم غد الأربعاء، وهو اليوم الأخير لفتح باب الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة.