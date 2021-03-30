بلينكن: واشنطن ستقدم مساعدات بأكثر من 596 مليون دولار لمواجهة الأزمة السورية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية جديدة بأكثر من 596 مليون دولار لمواجهة الأزمة السورية.

وأضاف بلينكن في بيان، ”أن المساعدات تهدف إلى تقديم العون للكثير من السوريين في الداخل، والذين يقدر عددهم بنحو 13.4 مليون نسمة، وكذلك مساعدة 5.6 مليون لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر“.

وتابع أن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ”ليندا توماس جرينفيلد“ أعلنت عن المساعدات خلال مؤتمر دولي بشأن دعم سوريا.

وحثت توماس جرينفيلد المجتمع الدولي على ”السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين دون عوائق بما في ذلك المساعدات عبر الحدود“.

وسمح مجلس الأمن الدولي في يناير 2020 بعمليات دعم عبر الحدود تستمر ستة أعوام من موقعين على الحدود مع تركيا، لكنه أسقط نقاطا حدودية مع العراق والأردن بطلب من روسيا والصين.

وقال بلينكن، إن إعادة التفويض بالعمليات العابرة للحدود وتوسيع نطاقها في يوليو تموز المقبل أولوية أمريكية.

وقال ”واجه الشعب السوري فظائع لا حصر لها من بينها الضربات الجوية وجهها نظام الأسد وروسيا والاختفاء القسري ووحشية داعش والهجمات بالأسلحة الكيماوية“.

ومضى قائلا ”زاد على ذلك أن الفساد الممنهج وسوء إدارة الاقتصاد من جانب نظام الأسد فاقمت الأزمة الإنسانية الصارخة التي زاد من حدتها تحدي كوفيد-19“.