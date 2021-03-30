البولندية يوانا فرونيسكا مبعوثة جديدة للأمم المتحدة في لبنان

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أفادت مصادر دبلوماسية الإثنين بأنّ الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش اختار سفيرة بولندا في المنظمة الدولية يُوانا فرونيسكا (63 عاما) لتولّي منصب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان خلفا للسلوفاكي يان كوبيتش.

وقال دبلوماسي لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته: إنّ غوتيريش ”أبلغ مجلس الأمن بعزمه على تعيين يُوانا فرونيسكا منسقة خاصة للأمم المتحدة في لبنان، ومجلس الأمن وافق على هذا الخيار“.

وأكد دبلوماسيون آخرون لفرانس برس هذه المعلومة، مشيرين إلى أن أعضاء مجلس الأمن لم يعترضوا على هذا التعيين وقد أعطوا الأمين العام موافقتهم عليه في نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف الدبلوماسيون أن الإعلان رسميا عن تعيين الدبلوماسية البولندية في منصبها الجديد سيتم قريبا.

وفرونيسكا المولودة في الـ30 من آذار/مارس 1958 ستخلف بهذا التعيين السلوفاكي يان كوبيتش الذي تولى أخيرا مهامه الجديدة مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا.

والدبلوماسية البولندية تتكلم بطلاقة العربية والفرنسية والإنكليزية وقد درست في كلّ من الجزائر ومصر وفرنسا.

وخلال مسيرتها المهنية، تقلبت في مناصب عديدة؛ إذ كانت سفيرة لبلادها في كلّ من مصر (1999-2003) والمغرب، إذ كانت مسؤولة -أيضا- عن موريتانيا والسنغال (2005-2010). كما كانت سفيرة للاتحاد الأوروبي في الأردن (2011 إلى 2015).

ومنذ 2017 انتقلت فرونيسكا إلى نيويورك حيث شغلت منصب المندوبة الدائمة لبولندا في الأمم المتحدة. وخلال توليها هذه المهمة كلفتها الجمعية العامة للأمم المتحدة خصوصا بإعادة إطلاق مفاوضات حكومية دولية لإصلاح مجلس الأمن الدولي بهدف توسيعه ليشمل أعضاء جددا بما يمثل عالم اليوم بشكل أفضل.

وشاركت السفيرة البولندية هذه المهمة مع نظيرتها القطرية علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني.