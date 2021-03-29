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العراق.. مقتل اثنين من "الحشد الشعب...
تاريخ النشر: 29 مارس 2021 18:34 GMT
تاريخ التحديث: 29 مارس 2021 20:05 GMT

العراق.. مقتل اثنين من "الحشد الشعبي" في هجوم لداعش

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، مقتل اثنين من عناصرها، أحدهما قيادي؛ إثر هجوم لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين. وقالت الهيئة: إن "آمر الفوج في اللواء

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المصدر: بغداد – إرم نيوز

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، مقتل اثنين من عناصرها، أحدهما قيادي؛ إثر هجوم لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين.

وقالت الهيئة: إن ”آمر الفوج في اللواء 314 (حسن محمد خليفة الأسدي)، والمقاتل في اللواء 315 ( راسم خريس سلطان الحجامي) قضيا، اليوم الاثنين، في قاطع سامراء، أثناء مطاردتهما فلول الإرهاب جنوب غرب سامراء“.

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ورغم توقف العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، ما زالت فصائل الحشد الشعبي، ومجموعات ما يُعرف بـ“المقاومة الإسلامية“، تنتشر في المحافظات التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش. وقد تعرضت في الفترة الأخيرة للعديد من الهجمات التي تنفذها خلايا نائمة تابعة للتنظيم في المناطق المحررة.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد والتي اجتاحها التنظيم صيف 2014.

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