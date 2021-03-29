الفلسطينيون يتسلمون مئة ألف جرعة لقاح "سينوفارم" تبرعا من الصين

تسلم الفلسطينيون، اليوم الاثنين، مئة ألف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لكوفيد-19 تبرعا من الصين؛ لمساعدتهم في توسيع نطاق حملة أولية لتطعيم الأطقم الطبية وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

وتنفذ السلطات الصحية الفلسطينية حملة تطعيم محدودة بين 5.2 ملايين نسمة يعيشون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة، باستخدام لقاحات قدمتها إسرائيل وروسيا والإمارات ومبادرة كوفاكس العالمية الهادفة لتوفير اللقاحات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن أكثر من 69 ألف فلسطيني تلقوا الجرعة الأولى من أحد اللقاحات حتى الآن، وإن نحو 7600 تلقوا الجرعتين.

وتعرضت إسرائيل لانتقادات دولية؛ لأنها لم تفعل الكثير لتمكين الفلسطينيين الذين يعيشون في مناطق تحتلها من التطعيم، في حين تنفذ حملة في داخلها تعتبر من أسرع وأكفأ حملات التطعيم في العالم.

وتقول إسرائيل إنها طعمت أكثر من مئة ألف عامل فلسطيني يحملون تصاريح دخولها أو دخول المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وإن السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التطعيم في مناطق الحكم الذاتي.

وبعد وصول الشحنة الصينية، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في مدينة رام الله بالضفة الغربية: إن القيود التي فرضت في الآونة الأخيرة، مثل حظر التجول والعزل العام في العطلات، ساعدت في تخفيف الضغط على المستشفيات المزدحمة.

وقالت: ”سنواصل تطعيم أطقمنا الطبية في المستشفيات التابعة للقطاع العام والقطاع الخاص، وأطباء الأسنان والصيدلانيين والفئات الأخرى المتصلة عن قرب بالمواطنين“.

وتعتزم السلطة الفلسطينية تطعيم 20 في المئة من الفلسطينيين باللقاحات المقدمة من آلية كوفاكس. ويأمل مسؤولو السلطة الفلسطينية في الحصول على لقاحات إضافية لتطعيم 60 في المئة من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تديره حركة حماس.

وسجلت السلطات الصحية 227808 حالات إصابة بكورونا، و2511 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.