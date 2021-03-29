شكك بنوايا تركيا.. المرصد السوري: عشرات المرتزقة غادروا ليبيا إلى وجهة غير معلومة

كشف المرصد السوري لحقوق الانسان، أن عشرات المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا في وقت سابق للقتال ضد الجيش الليبي لم يعودوا إلى بلادهم رغم مغادرتهم الأراضي الليبية قبل 4 أيام.

وفي بيان صدر اليوم الإثنين واطلعت عليه ”إرم نيوز“، قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن ”وجهة الدفعة التي تضم عشرات المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لأنقرة التي غادرت الأراضي الليبية بتاريخ 25 الشهر الجاري، لا تزال مجهولة حتى اللحظة“.

ولم يعلم بحسب المرصد ما إذا كانت تلك الدفعة قد ”عادت إلى تركيا أم ذهبت إلى أوروبا أو جرى نقلها من قبل الحكومة التركية إلى مكان آخر، إلا أنها بكل تأكيد لم تدخل الأراضي السورية حتى الآن“.

وبحسب المرصد فإن ”عملية عودة المرتزقة السوريين من ليبيا لاتزال متوقفة منذ 21 آذار/مارس الجاري، وذلك في ظل الاستياء المتواصل بشكل متصاعد من قبل المقاتلين المتواجدين هناك على خلفية المماطلة من قبل الحكومة التركية بما يتعلق بعودتهم إلى سوريا وعدم دفع رواتبهم الشهرية التي وعدتهم أنقرة بها نظير قتالهم الجيش الليبي“.

وذكر المرصد أن ”آخر دفعة من المقاتلين السوريين عادت من ليبيا إلي سوريا يوم الأحد 21 آذار/مارس الجاري وهي كانت مؤلفة من 120 مقاتلا من فصيل السلطان مراد“، الموالي لتركيا.

وعبر البيان عن خشيته أن تكون ”عودة قلة قليلة منهم هي مناورة تركية وعودة إعلامية فقط لا غير“، مشيرا إلى أن ”هناك أكثر من 6630 مرتزقا لايزالون في ليبيا“.

ووفقا لمصادر المرصد السوري من داخل المرتزقة أنفسهم فإن ”هناك نوايا تركية لإبقاء مجموعات من الفصائل السورية الموالية لها في ليبيا لحماية القواعد التركية هناك، كما أن الكثير من المرتزقة لا يرغبون بالعودة إلى سوريا بل يريدون الذهاب إلى أوروبا عبر إيطاليا“.

وأشار المرصد السوري إلى أنه ”منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2020 تجري أنقره عمليات تبديل للمرتزقة حيث تعود دفعة إلى سوريا وتقوم الحكومة التركية بإرسال دفعة أخرى مقابلها، على الرغم من جميع المطالب الدولية بخروج المرتزقة من ليبيا وعلى الرغم من انتهاء المهلة المحددة لانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا والتي انبثقت عن توافق ليبي – ليبي جرى التوقيع عليه في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ومدته 3 أشهر“.

وفي نهاية أكتوبر الماضي أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا توقيع وفدي حكومة الوفاق السابقة والقيادة العامة للجيش الليبي المشاركين في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اتفاق وقف إطلاق نار دائم في البلاد .

وشملت بنود الاتفاق الموقع في جنيف بين الأطراف الليبية العسكرية مغادرة المرتزقة في غضون ثلاثة أشهر وفتح الطرق المغلقة في كل المناطق وتجميد الاتفاقات العسكرية بين تلك الأطراف والدول.