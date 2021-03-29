تسجيل 15 قائمة للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية

قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اليوم الإثنين، إنها تسلمت منذ بداية عملية الترشح 15 قائمة انتخابية للمشاركة في الانتخابات العامة المقررة في 22 من شهر مايو/أيار المقبل، وذلك مع بقاء يومين للتسجيل.

وأضافت اللجنة في بيان أنها ”قبلت ترشح 5 قوائم، وجرى إبلاغها رسميا بقرار الاعتماد، وهي (قائمة فلسطين للجميع، والتغيير الديمقراطي، وكرامتي الشبابية المستقلة، والوفاء والبناء، وطفح الكيل)، بينما تستمر دراسة باقي الطلبات“.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن ”باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021، سيبقى مفتوحا حتى منتصف ليلة الأربعاء المقبل، علما بأن الكشف الأولي للقوائم والمرشحين سيعلن رسميا بتاريخ 6 نيسان/أبريل المقبل“.

وتقدمت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الإثنين بقائمتها لانتخابات المجلس التشريعي القادم تحت اسم ”القدس موعدنا“.

وقال جمال الطويل المرشح عن قائمة حركة حماس إن ”قائمة من اسمها بوصلتها نحو القدس في انحياز كامل لقضايا شعبنا وبالذات القدس المستهدفة من قبل الاحتلال الصهيوني بإجراءاته وتهجير شعبنا وتفريغ القدس من أهلها“.

وأوضح الطويل، وهو من سكان مدينة البيرة في الضفة الغربية، أن أعضاء حركة حماس في الضفة الغربية يتعرضون للتهديد من إسرائيل بعدم المشاركة في هذه الانتخابات.

وبين أنه ”تم الحديث وتم التهديد (من قبل السلطات الإسرائيلية) بعدم القيام بمثل هذه النشاطات، ولكن نحن لا نأخذ إذنا من الاحتلال، فالاحتلال صادر الأرض وهجر الشعب واعتدى على الشجر، ولن يبقي شيئا، وبالتالي الذي يريد أن يخدم وطنه ويبني مؤسساته لا ينتظر إذنا من الاحتلال ولا يخضع لإجراءاته“.

وذكرت لمى خاطر الكاتبة والمرشحة عن الحركة أن نسبة النساء في القائمة حوالي 30%، وقالت ردا على سؤال عن خشيتها من اعتقال إسرائيل لها: ”نحن الأصل لا نسعي للسجون ولا نحب السجون، الميادين أولى بنا من السجون وكأناس فاعلين لهم أهداف في خدمة الوطن حتى المشاركة في هذا المشروع الوطني الكبير“.

وأضافت: ”حتى إذا فُرض السجن علينا نحن لن نقبل الخضوع لتهديدات الاحتلال حتى لو كان ثمن هذه المشاركة هو السجن، فهذه مرحلة تحد بالنسبة لنا. نحن هنا تحديدا في الضفة الغربية خيارنا هو التحدي، تحدي سياسات الاحتلال بكل تفاصليه سواء تهديدات أو اعتقالات“.

وتقدم محمد دحلان، الذي فصلته حركة فتح قبل سنوات عدة بقائمة لخوض الانتخابات تحت اسم قائمة ”المستقبل“ دون أن يكون مرشحا عنها.

ولم تتقدم حركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس بقائمتها بعد للمشاركة في هذه الانتخابات، ومن المتوقع أن تقدمها غدا الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء قبل انتهاء موعد قبول الطلبات.

وفي حال جرت الانتخابات في موعدها ستكون المرة الأولى منذ 15 عامًا، عندما فازت حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي في آخر انتخابات عامة في عام 2006.

وتظهر أرقام لجنة الانتخابات الفلسطينية أن حوالي 2.5 مليون مواطن في الضفة الغربية وقطاع غزة سجلوا للمشاركة في هذه الانتخابات التي ستكون وفق التمثيل النسبي الكامل، بمعنى أن المشاركة فيها ستكون من خلال القوائم فقط.