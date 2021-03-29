تحضيرا للقمة الثلاثية.. وزيرا الخارجية المصري والأردني يصلان إلى بغداد

وصل وزيرا الخارجية المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد؛ للتحضير للقمة الثلاثية المرتقبة بين رؤساء الدول الثلاث.

وقالت الخارجية العراقية في بيان، إن وزير الخارجية فؤاد حسين استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري ثم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في مطار بغداد الدولي.

ومن المقرر أن يعقد الوزراء الثلاثة اجتماعا، وفق ما أعلنت الخارجية العراقية، أمس الأحد.

وتأتي تلك الزيارة ضمن الاستعدادات الجارية لعقد القمة الثلاثية، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وفي وقت سابق، أعلن الكاظمي تأجيل القمة إلى أقرب وقت؛ بسبب حادثة تصادم القطارين في سوهاج.