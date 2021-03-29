عون يهاجم الحريري: غريب الأطوار وعليه احترام قواعد تشكيل الحكومة‎

وصف الرئيس اللبناني ميشال عون، رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، بالشخص غريب الأطوار، وذلك في تعليقه على الخلاف القائم بينهما بشأن تشكيل حكومة جديدة.

وقال عون في مقابلة مع صحيفة ”الجمهورية“ إن ”سبب الخلاف هو أن الحريري نسف كل القواعد التي يعتمدها لبنان في تشكل حكومة، وأنّ عليه فقط أنْ يحترم تلك القواعد“.

وأضاف“هو يعرف أنني (محروق) على تشكيل الحكومة، لكن هذا لا يعني أنّ من حقه أن يستغل حرصي على تأليفها في أسرع وقت كي يفرض عليّ تركيبة مناسبة له وليس للبلد.“

وتابع ”لاحظت أنّ الحريري أصبح أخيرا غريب الأطوار، وكأنني لا أعرفه على الرغم من أنني احتضنته وتعاملت معه كوالده، وعندما سألته ماذا جرى لك أجابني لقد تغيّرت.“

وأشار إلى أنه ”من غرائب الأمور أن الحريري يبرّر ما يفعله بحرصه على تشكيل حكومة اختصاصيين، فيما هو شخصيا لا علاقة له بالاختصاص، أي أنّه كرئيس مكلّف يفتقر إلى المعيار الذي يشترطه في الوزراء؛ ومع ذلك تغاضينا عن هذا الخلل لتسهيل التشكيل، فكانت النتيجة أننا رضينا ولم يرض هو.“

واستهجن ما وصفه بـ ”إصرار الحريري“ على أن يكون عدد الوزراء 18، معتبرا أن موقفه يبعث على الاستغراب والارتياب.

وكشف عون أنّه عرض على الحريري تشكيل الحكومة من 20 أو 22 أو 24 وزيرا، وذلك لحماية التوازنات دون أن يستحوذ أيّ طرف على الثلث المعطّل، إلّا أنّ الحريري رفض، وأبلغ عون بأنه متمسك بصيغة الـ18.

ورد عون على اتهامات الحريري حول مساعية للاستحواذ على الثلث المعطل بالحكومة المنوي تشكليها، بالقول إنها باطلة.

وأضاف ”لولا هذه (الحشْرة) ولولا الأزمة الحادّة التي نمرّ فيها حاليا ما كنت لأسمح لك أساسا بأن تتهمني بأنني أحاول الحصول على الثلث المعطّل. إذ هل يُعقل أن يعطّل رئيس الجمهورية نفسه وعهده؟!، ولو كان كل الوزراء في الحكومة من حصّتي ما كنت لألجأ إلى التعطيل؛ أنا من موقعي كرئيس للجمهورية أستطيع أن أتدخّل، وبالتالي لا حاجة إلى الثلث المعطّل“.

وسخر في ردّ على سؤال بشأن التقارير التي وصفت فترته الرئاسية بأنها من أسوأ فترات الرئاسة في لبنان، قائلا ”نعم، أعترف أنا من استدان مبلغ 90 مليار دولار حتى أفلست الخزينة، وأنا من صنَع فيروس كورونا ونشره، وأنا من فجّر نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت وأنا من أمعن في مؤسسات الدولة هدرا وفسادا على امتداد عقود وكنت منفيا خلالها إلى فرنسا.“

وأضاف الرئيس اللبناني ”أنا من أشعل الحرب السورية وأتى بالنازحين إلى لبنان، وأنا من أدخل داعش.. ربما يحملونني المسؤولية لأنني اتخذت القرار باجتثات الإرهابيين من جرود لبنان ودفعت في تجاه إقرار مراسيم النفط التي تحمي حقوقنا الطبيعية، وتمسّكت بوضع قانون انتخابي يحقق أفضل تمثيل ممكن، وقاتلت لاعتماد الإصلاحات الحيوية وفتح ملفات الفساد وإجراء التدقيق الجنائي الهادف إلى معرفة حقائق الانهيار المالي والاقتصادي، لقد كان يتوجب عليّ ألّا أفعل كل ذلك حتى يصبح عهدي ناجحا.“