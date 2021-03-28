شيخ الأزهر يدين الهجوم الذي استهدف كنيسة في إندونيسيا

أدان شيخ الأزهر، أحمد الطيب، الهجوم الذي استهدف كنيسة بمدينة ماكاسار الإندونيسية، اليوم الأحد، والذي أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص ومقتل منفذ الهجوم، واصفًا إياه بـ“الجريمة النكراء“.

وأعرب الطيب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، عن تضامنه الكامل مع إندونيسيا في هذا الحادث الإرهابي، واصفا الحادث بأنه استهدف ترويع الأبرياء وبث الرعب في قلوب الآمنين.

https://www.facebook.com/GrandImam/posts/309727697378129

وقال الطيب: ”نتضامن مع إندونيسيا قيادةً وشعبًا في الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة بمدينة ماكاسار، ونعلن إدانتنا الشديدة لمثل هذه الجرائم النكراء التي تستهدف ترويع الأبرياء وبثَّ الرعب في قلوب الآمنين، ندعو الله أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يقي عالمنا مخاطر الإرهاب وشروره“.



وكانت الشرطة الإندونيسية، قد أعلنت أن ”مهاجمَين يُشتبه في أنهما انتحاريان فجرا نفسهيما أمام كنيسة كاثوليكية في مدينة ماكاسار اليوم الأحد، فأصابا 14 شخصا، في أول أيام أسبوع عيد القيامة.

وأضافت الشرطة، أن جماعة من المصلين كانت داخل الكنيسة التي تقع على جزيرة سولاويسي وقت الانفجار الذي تزامن مع اقتراب القداس من نهايته.

وأدان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بشدة الهجوم الانتحاري، ووصف الهجوم الذي وقع في بلاده، وهي أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، بأنه ”عمل إرهابي“.

وحث الرئيس في مقطع مصور، المواطنين على التحلي بالهدوء، وقال: إن ”الحكومة ستعمل على ضمان تأدية الجميع لعباداتهم دون خوف“.