"ناشيونال إنترست": إسرائيل قد تنشر دفاعات جوية بأشعة الليزر لمواجهة الصواريخ الإيرانية

ذكرت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية أن إسرائيل قد تتجه لنشر دفاعات جوية قائمة على أشعة الليزر؛ لمواجهة الصواريخ الإيرانية نظرا لدقتها وتكلفتها المنخفضة.

وجاء في تقرير للمجلة نشرته، أمس السبت، أن ”تصاعد الحملة الإيرانية ضد حلفاء الولايات المتحدة ومصالحها في الخليج العربي، بما في ذلك الدعم العسكري للحوثيين وضربات بطائرات دون طيار ضد السعودية، أثار قلقا متزايدا في إسرائيل من احتمال نشوب صراع وشيك مع إيران، وسلط الضوء على الركيزة الأساسية للردع الدفاعي الإسرائيلي ضد إيران، وخاصة أنظمتها المضادة للطائرات“.

وأشار التقرير، إلى أن ”العيوب العملياتية واللوجستية في الدرع الصاروخي للجيش الإسرائيلي المثير للإعجاب من الناحية الفنية والباهظ الثمن أعاد إشعال اهتمام المسؤولين العسكريين الإسرائيليين بتكنولوجيا الليزر“.

وخلافًا للاعتقاد الشائع، فإن مفهوم الأسلحة القائمة على الطاقة ليس جديدًا ولا مستقبليًا بحسب التقرير الذي أوضح أن ”الإسرائيليين قاموا بتقييم مشروع مماثل منذ 2000، عندما تم اقتراح نظام دفاع صاروخي بالليزر كبديل لنظام القبة الحديدية“، منوها إلى أنه ”في النهاية فاز نظام القبة الحديدية بعد أن خلصت وزارة الدفاع إلى أن تقنية الليزر لم تنضج بعد لتصبح استثمارا فعالا من حيث التكلفة، وسليما من الناحية التشغيلية“.

وأفاد بأن ”شركة الدفاع الإسرائيلية رافائيل استأنفت أعمال البحث والتطوير على نموذج أولي للدفاع الصاروخي باستخدام الليزر في 2009، وأنها كشفت عن نموذج مفهوم مبكر، يطلق عليه اسم الشعاع الحديدي في معرض سنغافورة الجوي 2014″، منوها إلى أنه ”عند احتساب السعر فإن كل اعتراض من القبة الحديدية يكلف حوالي 100000 دولار إلى 150.000 دولار للصاروخ الواحد في حين تبلغ كل ضربة اعتراضية للشعاع الحديدي حوالي 2000 دولار فقط“.

وأوضح أن ”حرب غزة 2014 أظهرت أن خصوم إسرائيل تعلموا استغلال نقاط ضعف القبة الحديدية من خلال الضربات المكثفة، حيث أطلقوا مئات الصواريخ في وقت واحد تقريبًا ضمن عدة أميال من حدود إسرائيل“، مبينا أن ”تكاليف الاعتراض والصيانة المنخفضة لنظام الشعاع الحديدي تجعل من السهل على الجيش الإسرائيلي نشر المزيد منها في وقت معين، ما يجعل الدفاعات الصاروخية الإسرائيلية أكثر صعوبة في التغلب عليها“.

وأنهت المجلة تقريرها بالقول ”صحيح أن النطاق المحدود للغاية للشعاع الحديدي بمعنى أنه لا يمكن أبدًا أن يحل محل نظام الدفاع الصاروخي الحالي في إسرائيل، إلا أنه يمكن أن يصبح العمود الفقري لقدرة الجيش الإسرائيلي على تدمير الصواريخ قصيرة المدى بشكل عام، ومكافحة ضربات التشبع المخففة على وجه الخصوص في حال انجزت إسرائيل هذا النظام، والمشكلة الآن هو أن نظام الشعاع الحديدي لا يزال يواجه مأزقا بيروقراطيا وهو أحد المشاريع العديدة التي أوقفتها خلافات مستمرة بشأن ميزانية الدفاع.“