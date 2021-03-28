جوبا.. البرهان يوقع مع عبدالعزيز الحلو "اتفاق مبادئ" يقر العلمانية وفيدرالية الحكم في السودان

وقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية (شمال) بقيادة عبدالعزيز آدم الحلو، في جوبا اليوم، على اتفاق إعلان المبادئ بين الجانبين، تضمن فصل الدين عن الدولة والعمل بالحكم الفيدرالي في البلاد.

وسبق أن وقع رئيس الحركة الشعبية عبدالعزيز الحلو، الذي تسيطر حركته على مساحات بمنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، على إعلان مبادئ مشابه قبل أشهر بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، إن ”التوقيع على اتفاق السلام يقود إلى صناعة سودان للجميع“. معتبرا توقيع المبادئ مع الحلو ”بداية حقيقية للفترة الانتقالية“.

بدوره، قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال)، عبدالعزيز الحلو: ”نقدر موقف البرهان على توقيع اتفاق السلام وحرصه عليه“. مضيفا أن ”إعلان المبادئ يتيح الحريات الدينية والعرقية، ويحافظ على حقوق الإنسان“.

ونص الإعلان على تأكيد ”حق شعب السودان في المناطق المختلفة في إدارة شؤونهم من خلال الحكم اللامركزي أو الفيدرالي، وتضمن أيضا تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان، تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني، وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية في الدولة، وأن لا تفرض الدولة دينا على أي شخص ولا تتبنى دينا رسميا، وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد والضمير، كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية، على أن تضمن هذه المبادئ في الدستور“.

وأكد الإعلان، أنه ”يجب أن تستند قوانين الأحوال الشخصية على الدين والعرف والمعتقدات بطريقة لا تتعارض مع الحقوق الأساسية“، مشددا ”على تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين جميع شعب وأقاليم السودان؛ للقضاء على التهميش التنموي والثقافي والديني، واضعين في الاعتبار خصوصية مناطق النزاعات“.

ولفت الإعلان إلى ”ضرورة أن يكون للسودان جيش قومي مهني واحد، يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة، يلتزم بحماية الأمن الوطني وفقا للدستور، على أن تعكس المؤسسات الأمنية التنوع والتعدد السوداني، وأن يكون ولاؤها للوطن وليس لحزب أو جماعة“. مشيرا إلى أنه ”يجب أن تكون عملية دمج وتوحيد القوات، عملية متدرجة، ويجب أن تكتمل بنهاية الفترة الانتقالية وبعد حل مسألة العلاقة بين الدين والدولة في الدستور“.

واتفق الطرفان على ”وقف دائم لإطلاق النار عند التوقيع على الترتيبات الأمنية المتفق عليها، كجزء من التسوية الشاملة للصراع في السودان“.

وكان الحلو قد رفض، في وقت سابق، التوقيع على اتفاق سلام مع الحكومة السودانية، في أكتوبر الماضي، ضمن حركات مسلحة من دارفور ومنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، توصلت مع الحكومة لتسوية شاركت بموجبها في حكم البلاد ضمن حكومة الفترة الانتقالية الحالية.