السلطة الفلسطينية تكشف عن عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية

كشفت السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن اتصالات أجرتها مع الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، خلال تصريحات لإذاعة ”صوت فلسطين“، إنّ ”بعض الاتصالات بدأت بين شخصيات فلسطينية مختلفة مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية؛ من أجل إعادة العلاقات الأمريكية الفلسطينية“.

وأضاف مجدلاني، أن ”إعادة بعض التمويل إلى فلسطين من قبل الإدارة الأمريكية ترجمة لما عبَّرت عنه حملة بايدن للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهذه خطوة أولى في الاتجاه الصحيح من الممكن البناء عليها“، لافتا إلى أن ”المطلوب هو إعادة العلاقات، لكن على أساس الاحترام المتبادل وبشرط ألّا تكون مرتبطة بالجانب الإسرائيلي“.

وعبر عن أمله بأنّ ”تقوم إدارة بايدن برفع القرارات المجحفة التي اتخذتها إدارة ترامب في السابق، سواء ما يخص منظمة التحرير الفلسطينية أو مسألة ضم القدس“، منوها إلى أن ”إدارة بايدن تقرأ الأوضاع بصورة مختلفة ارتباطا بالتوازنات المختلفة الموجودة على الساحة الدولية“.

وأشار مجدلاني إلى أن ”المدخل الرئيس للدعوة لمؤتمر دولي للسلام هو اللجنة الرباعية، وما هو ممكن أن تقوم به اللجنة الرباعية من خطوات تمهيدا لعقد مؤتمر دولي للسلام“.

وكانت السلطة الفلسطينية رحبت بالمساعدات الأمريكية التي قدمتها كمساهمة في مواجهة كورونا في الضفة الغربية وغزة، واعتبرتها خطوة مهمة لإعادة العلاقات بين البلدين.