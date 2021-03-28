العراق.. إحباط مخطط "داعشي" لاستهداف قضاة محكمة كركوك

أعلن العراق، اليوم الأحد، عن إحباط مخطط ”إرهابي“ لاستهداف قضاة محكمة تحقيق محافظة كركوك، شمالي البلاد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنه ”تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في محافظة كركوك، والمطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب؛ لانتمائه لعصابات داعش“.

وأضافت الوزارة، أنه ”من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية، فضلا عن نيتهم استهداف قضاة محكمة تحقيق كركوك، أثناء خروجهم بعد انتهاء الدوام الرسمي“.

وتعلن القوات الأمنية العراقية بين الحين والآخر، عن القبض على عدد من عناصر داعش، في مناطق مختلفة.