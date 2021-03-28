الكاظمي يعلن استعداده لزيارة الرياض ويصف دعوة الملك سلمان بـ "الفرصة الكبيرة" (فيديو)

كشف مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، أنه يستعد لزيارة الرياض قريبا تلبية لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، واصفاً هذه الدعوة بأنها ”فرصة كبيرة“.

وقال خلال مقابلة متلفزة مع الإعلامي المصري عمرو أديب، ”نحن في العراق منفتحون على كل إخواننا وأشقائنا في الخليج العربي، وفي المحيط العربي، وفي الجوار، سواء إيران أو تركيا“.

وأضاف: ”كانت هناك دعوة من جلال الملك سلمان لزيارة المملكة ولقاء ولي العهد. وافقنا على هذه الدعوة وسنكون قريباً في الرياض، والعمل على تطوير الاستثمارات، لأن فيها فرصة كبيرة لإعادة التنمية في العراق وخدمة الشعب العراقي، وكذلك فرصة للمستثمر السعودي والخليجي أن يكون موجوداً في العراق“.

وتابع الكاظمي: ”العراق لديه مليون شخص جديد سنوياً وربع مليون خريج جامعي، يريدون فرص عمل، والاستثمار يعطي فرص عمل لهؤلاء الشباب. سنعمل بكل قوة لحماية هذه الاستثمارات وتشجيعها، ونتمنى من أشقائنا في الخليج والدول العربية ومصر والأردن، المجيء وعدم الخوف من أي محاولات لإعطاء انطباع أن العراق غير صالح للاستثمار“.

وأكد الكاظمي أن ”العراق منطقة عذراء ومنطقة جديدة تستحق أن يكون هناك فرصة للمستثمر أن يقوم بالاستثمار فيها“.

د.مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي: نرحب بأشقاءنا السعوديين والخليجيين للاستثمار بقوة في العراق #الحكاية#MBCMASR

أصل الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/FNbLGzO3BS pic.twitter.com/lPxgdrHIDo — MBC مصر (@mbcmasr) March 28, 2021

وشدد الكاظمي في رده على أن هناك تفضيلاً عراقياً لبعض الجنسيات في الاستثمار في العراق، على أن ”العراق عربي ويبقى عربيا وسيبقى عربيا، ولكن، هناك نظام سياسي فتي جديد في العراق، وهناك صراع على السلطة أكثر مما هو صراع على بناء الدولة. هناك من يبحث عن اللادولة في العراق، فيخرجون بتصريحات ومحاولات لإبعاد العراق عن واقعه الجغرافي والتاريخي. ولن نسمح بذلك“.

وأكد أن ”العراق بدأ يستعيد وضعه العربي وامتداداته الإسلامية وكذلك الدولية، وبكل تأكيد لا تفضيل إلا للأفضل، من يخدم مصالح الشعب العراقي له الأولوية، وكذلك ستكون هناك أولوية بكل تأكيد لكل أصدقاء العراق، بالخصوص المستثمر المصري والأردني والعربي وكل مستثمر“.

رئيس الوزراء العراقي يرد على محاولات إبعاد العراق عن محيطه العربي: العراق عربيا وسيظل عربيا#الحكاية#MBCMASR

أصل الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/CPHpUcYEyZ pic.twitter.com/Dhw5GM7kHo — MBC مصر (@mbcmasr) March 28, 2021

وعن دور مصر في إعمار العراق قال إن ”مصر لديها تجربة ممتازة جدا في عملية البناء والإعمار والنهوض وإصلاح نظامها الاقتصادي والإداري، والنظام العراقي قريب أو مشابه للنظام في مصر، التي نجحت في تجاوز الكثير من الأزمات والعقبات“.

وبين أن أبواب العراق مفتوحة للاستثمار، منوها أن العراق دمرته الحروب عبر عقود طويلة، ولا بد من النهوض حاليا في جميع المجالات، مشددا على أن العراق لديه سنويا زيادة سكانية مليون شخص، وهذا يُحدث ضغوطا لتوفير بيئة ملائمة تحفظ كرامة الشعب.

وشدد على أن العراق بلد غير مستقر منذ فترة طويلة، ولكن حاليا هناك نظام ديمقراطي جديد لكنه يتعرض بسبب ارتدادات النظام السابق لمحاولات فرض صورة معاكسة عن الواقع، غير أن الحكومة جادة في حماية المستثمرين ومنع أي تجاوزات، مبينا أن الوضع الأمني فيه تحسن كبير.

وأكد أنه يتم العمل على إعادة بناء المؤسسات الأمنية العراقية لحماية المواطن العراقي والمستثمرين.