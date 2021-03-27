بسبب "وعد بالزواج".. مترجمة أمريكية تعترف بالتجسس لصالح "حزب الله"‎

قالت وزارة العدل الأمريكية إن مترجمة سابقة في البنتاغون، تدعى ”مريم طه تومسون“، اعترفت بتسريب معلومات أمنية سرية لجهات معادية.

وأوضحت الوزارة أن الحدث كان بعد مقتل قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، مطلع العام الماضي.

وفي التفاصيل، فإن تومسون قدمت لمواطن لبناني من عناصر حزب الله، تربطها علاقة به، معلومات حول قرابة 20 منشأة أمريكية، إضافة للعديد من المعلومات السرية الأخرى.

وتعرفت تومسون على المواطن اللبناني عام 2017، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبدأت بينهما علاقة قوية، ورغم أنها لم تقابله إلا أنه وعدها بالزواج، حسبما جاء في الوثيقة القضائية.

وولدت تومسون في لبنان، وأصبحت مواطنة أمريكية عام 1993، وتم القبض عليها واعترفت بما ورد من اتهامات ضدها.