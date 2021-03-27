"طفح الكيل".. قائمة شبابية تترشح رسميا للانتخابات الفلسطينية

أعلنت قائمة أطلقت على نفسها اسم ”طفح الكيل“، اليوم السبت، ترشحها لخوض الانتخابات الفلسطينية المقبلة، مؤكدة أنها سجّلت للانتخابات في مقر اللجنة المركزية المختصة.

وقال منسق عام الحركات الوطنية والشبابية المطلبية في قطاع غزة، ساري عوني، في تصريح صحافيّ: إن قائمة ”طفح الكيل“ أتمت تسجيلها لدى لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء“.

وأضاف عوني أن ”القائمة تضم شخصيات شبابية واعتبارية في غزة والضفة الغربية، وتضم في برنامجها مطالب عادلة للشباب والشابات، أهمها مكافحة الفساد في ربوع الوطن“، مشيرا إلى أن القائمة تترأسها شخصية من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح سعد أن القائمة تسعى للحصول على 15 مقعداً في المجلس التشريعي الفلسطيني، معرباً عن أمله في أن يصبح هذا الحلم حقيقة.

بدوره، قال أحد مرشحي قائمة حراك ”طفح الكيل“ محمد شلبي: إن ”القائمة تشكل مجموعة حِراكات ما زالت قائمة على أرض الواقع“، موضحاً أنها تضم ”حراك جيل الـ90، وحراك الشعب سيسقط شركة جوال، وحراك بيكفي يا شركات الاتصال، وحراك موظفي 2005“.

وأكد شلبي أن كل هذه الحراكات مطلبية ومجتمعية ومهتمة في قضايا الشعب الفلسطيني.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أكدت، في بيان لها، أن باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي مفتوح حتى مساء يوم الأربعاء المقبل.