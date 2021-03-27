التحالف الدولي يكشف حقيقة إرسال "قوات قتالية" جديدة إلى العراق

كشف التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت حقيقة إرسال قوات قتالية جديدة الى العراق.

وقال المكتب الإعلامي لقوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب التابعة للتحالف الدولي، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن ”الحديث عن وصول قوات قتالية إلى العراق عار عن الصحة“.

وأكد أن ”جميع الأفراد الموجودين في العراق هم مستشارون يعملون بأمرة وتحت قيادة العمليات المشتركة العراقية والحكومة العراقية“.

وكانت مصادر عسكرية عراقية، كشفت وفق وسائل إعلام محلية، في وقت سابق اليوم السبت، عن وصول قوة أمريكية معروفة بـ (الفرقة القتالية) إلى العراق عبر مطار أربيل، مشيرة إلى أن ”القوة استقرت في قاعدة الحرير الجوية“.

وذكرت المصادر أن عددا من الطائرات الأمريكية ”تجري استطلاعا جويا في أطراف أربيل، تزامنا مع موعد وصول القوات الأمريكية الجديدة، لتوفير الحماية لها ومنع أي عمليات قد تستهدفها عند هبوطها في المطار“.