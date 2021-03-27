"دبلوماسية العزاء".. المعارضة السورية تسير على خطا داعميها وتتقرب من مصر

قدمت المعارضة السورية المدعومة من تركيا العزاء للشعب المصري في ضحايا تصادم القطارين، في خطوة، رأى فيها متابعون للشأن السوري، محاكاة للداعم.

وأفاد ناشطون ومتابعون أنه ”لولا التقارب التركي المصري، الذي ظهرت مؤشراته في الآونة الأخيرة، لما قدمت المعارضة السورية المتمثلة في الائتلاف السوري المعارض واجب العزاء للحكومة المصرية في ضحايا تصادم قطارين بمحافظة سوهاج أسفر عن مقتل 32 شخصا.

وجرت حوادث مأساوية مماثلة في مصر خلال السنوات السابقة، لكن المعارضة السورية لم تقدم أي مواساة أو عزاء بشأنها لمصر.

وكان لافتا أنه وبعد ساعات قليلة من العزاء التركي الرسمي لمصر، أعرب مصطفى عبدالرحمن رئيس الحكومة السورية المؤقتة التابعة للائتلاف السوري المعارض عن تعازيه للشعب المصري.

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة ٣٢ شخصاً وجرح أكثر من ١٦٥ آخرين جراء تصادم قطارين في مركز طهطا جنوبي مصر. تتقدم الحكومة السورية المؤقتة بأحر التعازي للشعب المصري الشقيق في هذا المصاب الجلل، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. — Abdurrahman Mustafa (@STMAbdurrahman) March 27, 2021

وكتب عبدالرحمن في منشور على حسابه في تويتر: ”ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة 32 شخصا وجرح أكثر من 165 آخرين جراء تصادم قطارين في مركز طهطا جنوبي مصر، تتقدم الحكومة السورية المؤقتة بأحر التعازي للشعب المصري الشقيق في هذا المصاب الجلل، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل“.

ورأى المتابعون أن هذه التعزية الدبلوماسية تعبر عن مدى تقيد الائتلاف السوري المعارض بسياسة داعمتها تركيا، والتزامها بالأجندات التركية، حتى في شأن غير سوري.

وأضاف المتابعون أن مثل هذا السلوك السياسي يوضح مدى ارتهان المعارضة السورية للخارج وهي هنا تركيا، رغم أن أدبياتها وخطابات قادتها تحفل بعبارات استقلالية القرار السوري.

وكانت وزارة الخارجية التركية، قد قدمت العزاء للشعب المصري في ضحايا الحادث الذي وقع، أمس الجمعة، جراء تصادم قطاري ركاب بمحافظة سوهاج.

كما أعربت الرئاسة التركية، عن بالغ حزنها لسقوط ضحايا جراء تصادم قطاري ركاب بمحافظة سوهاج، مقدمة التعازي للشعب المصري.

الرئاسة التركية تتقدم بالعزاء لمصابي حادث القطار في محافظة #سوهاج بمصر pic.twitter.com/nfqi8hkXTv — TRT عربي (@TRTArabi) March 26, 2021

واستثمرت تركيا كذلك حادثة السفينة العالقة في قناة ”السويس“ سعيا للتقارب مع القاهرة.

واقترح وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو تقديم المساعدة لإعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة ”السويس“ في مصر، في مبادرة لم تكن ممكنة قبل أسبوعين فقط.

ويعد استعداد تركيا للمساعدة في حادثة قناة السويس مؤشرا جديدا على التقارب التركي – المصري، الذي باتت مؤشراته تخرج للعلن.