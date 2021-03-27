تاريخ النشر:
27 مارس 2021 12:26 GMT
تاريخ التحديث: 27 مارس 2021 15:15 GMT
لبنان .. التيار الوطني الحر يحذر الحريري من تهميش عون في مفاوضات تشكيل الحكومة
حذر التيار الوطني الحر، أكبر كتلة مسيحية في لبنان، رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري اليوم السبت من تهميش الرئيس ميشال عون وكتل نيابية أخرى في المفاوضات المتعلقة
حذر التيار الوطني الحر، أكبر كتلة مسيحية في لبنان، رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري اليوم السبت من تهميش الرئيس ميشال عون وكتل نيابية أخرى في المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة.
ويدور خلاف منذ أشهر بين الحريري، وعون، حول تشكيل الحكومة، مما يبدد الآمال في تغيير مسار الانهيار المالي المتفاقم في لبنان.