لبنان .. التيار الوطني الحر يحذر الحريري من تهميش عون في مفاوضات تشكيل الحكومة‎

حذر التيار الوطني الحر، أكبر كتلة مسيحية في لبنان، رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري اليوم السبت من تهميش الرئيس ميشال عون وكتل نيابية أخرى في المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة.

ويدور خلاف منذ أشهر بين الحريري، وعون، حول تشكيل الحكومة، مما يبدد الآمال في تغيير مسار الانهيار المالي المتفاقم في لبنان.‎