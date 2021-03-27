بعد انكشاف هوية ميليشيا "ربع الله".. جدل الانتماء إلى الحشد الشعبي العراقي يعود إلى الواجهة

لم يمثل الكشف عن هوية ميليشيات ”ربع الله“ مفاجأة للأوساط السياسية والشعبية العراقية، لكنه أعاد جدل طبيعة انتماء تلك المجموعات إلى هيئة الحشد الرسمية.

ونظمت ميليشيا ”ربع الله“ استعراضاً عسكرياً يوم الخميس، في العاصمة بغداد، بمشاركة المئات من عناصرها، حاملين صوراً مسيئة للكاظمي، ولرئيس لجنة التحقيق في ملفات الفساد الفريق أحمد أبو رغيف.

ومنذ ظهور جماعة ربع الله، العام الماضي، ضمن عدة تشكيلات جديدة، لم يعرف بشكل رسمي تبعية تلك الميليشيا، والجهة التي تقف وراءها، غير أن التحليلات والمعلومات المسرّبة كانت تشير إلى تورط كتائب حزب الله في إنشاء هذه الذراع الجديدة.

لكن، بعد الاستعراض الأخير، أعلن المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله، أبو علي العسكري، تبعية ميليشيا ”ربع الله“ إلى الكتائب، وأكد أنها ضمن هيئة الحشد الشعبي الرسمية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً.

ومنذ ظهورها في الساحة العراقية، تبنت مجموعة ”ربع الله“ عدة عمليات مثل إحراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، واقتحام الفنادق والملاهي الليلية، وتفجير عبوات ناسفة على محال الخمور.

لا داعي للسؤال عن هوية ربع الله وخاصة ان كتائب حزب الله تبنت نشاطات الحركة واكدت انها جزء من الحشد الشعبي.

ولكن السؤال الرئيسي : اذا كان الجميع يعارض هذه الاستعراضات العسكرية للميليشيات فلماذا لايضعون حدا لتصرفاتها التي تزعزع الاستقرار والامن؟ pic.twitter.com/BLo0peOF5b — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) March 26, 2021

وتعليقاً على الانتشار المسلح، قال العسكري في بيان: إنه ”تم نقل قوات من الحشد الشعبي التي نشرف على إدارتها ودعمها إلى أحد أطراف بغداد لأداء مهامها للدفاع عن بلدنا العزيز، وهذا النقل روتيني، ولا يحتاج للتنسيق مع أي جهة، وبسبب بعض العوامل الأمنية والفنية تغير مسار الرتل إلى وسط العاصمة“.

وأضاف: ”استثمر بعض الشباب المتحمس غير المنضبط هذا المسار ليعبروا عن مطالب حقة، لكن بطريقة غير مقبولة لنا، أما مفهوم ضبط السلاح فإن تم، فيجب أن يسري على الجميع دون استثناء“.

ومنذ أشهر، تنشط مجموعات مسلحة، مثل: ”ربع الله“، و“حركة أبناء الشايب“، و“جبهة أهل الجداحة“، و“سرايا الانتقام“، و“أهل الكهف“، وغيرها، حيث تتبنى العمليات العسكرية ضد البعثات الدبلوماسية، ومطار بغداد، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يطرح التساؤلات عن طبيعة تلك المجموعات وظروف تشكّلها.

لكن خبيراً في الشأن الأمني العراقي قال إن ”ما حصل من استعراض كبير أجبر كتائب حزب الله على إعلان عائدية ربع الله إليهم، تجنباً للحرج أمام الميليشيات الأخرى، لكن هذا الإعلان سيعيدنا إلى الجرائم التي تورطت بها تلك المجموعات وتبنتها، عندما كانت غير معروفة تبعيتها بشكل رسمي“.

وأضاف الخبير الذي طلب عدم الكشف عن هويته، تحسباً من الملاحقة، لـ“إرم نيوز“، أن ”انكشاف هوية تلك المجموعة وتبنيها بشكل رسمي، من قبل الكتائب يحتمان اتخاذ إجراءات سريعة في الوقوف بوجهها، بالإضافة إلى أن هذا الإعلان يؤكد تبعية المجموعات الأخرى إلى الجهة ذاتها، وهي قد تورطت بقصف المنشآت والبعثات الدبلوماسية“.

ولفت إلى أن ”هيئة الحشد الشعبي عليها التدخل والإعلان بوضوح عن طبيعة علاقاتها بمجموعة ربع الله، إذ إن الكتائب تدعي انتماءها للحشد وكذلك تقول إن ربع الله ضمن الحشد“.

ومثل إعلان الكتائب بتبعية ”ربع الله“ إلى الحشد الشعبي مفاجأة للأوساط المعنية، وهو ما نفته هيئة الحشد في بيان رسمي.

من جهته، يرى النائب في البرلمان العراقي، طه الدفاعي، أن ”على الحكومة العراقية أخذ دورها في حل تلك المسألة وإنهاء هذا التضارب الحاصل، لكن قبل ذلك، عليها إجراء حوار مع الكتل السياسية وزعماء الأحزاب الكبيرة البارزة، لمعالجة أي خلل يحصل في الوضع الأمني“.

#سد_رمق_الفقراء_اولوية

وفجأة تذكروا ان في العراق فقراء !! كتائب ح.. الله وغيرهم فجأة يتذكرون ان هناك فقر وجوع !؟ يا ترى اين كانوا قبل سنة ونصف ؟#العراق#ربع_الله#الحشد_الشعبي#بغداد#ايران — @Enkidu-Gilga🇮🇶 (@Enkidu_Gilga313) March 26, 2021

وأضاف الدفاعي لـ“إرم نيوز“ أن ”الوضع شائك في العراق، ولا يمكن اعتماد الحلول الأمنية فقط، فحتى القوات الرسمية لا يمكنها حل تلك المعضلة، وإنما علينا اعتماد الحوار في التعاطي مع تلك المشكلات، وعدم جر البلاد إلى أمور أخرى“.

ومع تأسيس الحشد الشعبي عام 2014، زجت المجموعات المسلحة التي كانت نشطة في الساحة مثل عصائب أهل الحق، وحركة النجباء، وكتائب حزب الله، وغيرها من الميليشيات، عدة أفواج منها داخل تلك المنظومة، حيث تحصل على أموال ومرتبات من الحكومة بشكل رسمي.

واضطرت عدة ألوية داخل الحشد الشعبي، تتبع مرجعية السيستاني، إلى فك ارتباطها بهيئة الحشد، وإعلان انضمامها إلى وزارة الدفاع، بسبب ما اعتُبرت ممارسات غير قانونية، وسيطرة للمجموعات المدعومة من إيران على القرار داخل الهيئة.