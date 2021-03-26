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بعد إغلاقه عاما.. إسرائيل تعيد فتح...
تاريخ النشر: 26 مارس 2021 18:35 GMT
تاريخ التحديث: 26 مارس 2021 21:00 GMT

بعد إغلاقه عاما.. إسرائيل تعيد فتح معبر "طابا" مع مصر الثلاثاء المقبل

قررت السلطات الإسرائيلية، يوم الجمعة، فتح معبر طابا مع مصر أمام الحاصلين على لقاح فيروس كورونا والمتعافين منه، بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، بعد قرابة عام على

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المصدر: إرم نيوز

قررت السلطات الإسرائيلية، يوم الجمعة، فتح معبر طابا مع مصر أمام الحاصلين على لقاح فيروس كورونا والمتعافين منه، بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، بعد قرابة عام على إغلاقه ”منذ بداية الجائحة“.

وذكرت مواقع عبرية أن المرحلة الأولى ستقتصر على 300 مسافر بشكل يومي في كل الاتجاهات، مشيرة إلى أن فتح المعبر سوف تصاحبه إجراءات مشددة للوقاية.

يأتي ذلك بعد أن قررت السلطات الإسرائيلية إلغاء العديد من القيود المفروضة على البلاد بسبب وباء كورونا.

واتخذت إسرائيل في وقت سابق قرارا بتخفيف القيود على مطار بن غوريون، إضافة إلى السماح بعقد بعض الفعاليات ضمن إجراءات الوقاية.

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