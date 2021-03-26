العراق يعلن تأجيل "القمة الثلاثية" تضامنًا مع ضحايا حادثة تصادم القطارين في مصر

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، تأجيل موعد القمة الثلاثية إلى موعد آخر تضامنًا مع ضحايا حادثة تصادم القطارين في مصر.

وكان من المقرر عقد قمة ثلاثية، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، يوم غدٍ السبت، في العاصمة بغداد.

وقال الكاظمي في بيان:“نعزّي جمهورية مصـر العربية بالمصاب الأليم جراء حادثة اصطدام القطارين، داعين بالرحمة للضحايا، والشفاء العاجل للمصابين“.

وأضاف“تضامنًا مع فاجعة إخواننا، نعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد إلى القريب العاجل، مع عقد اجتماع، الأسبوع المقبل، لوزراء خارجية البلدان الثلاثة لتحديد موعد جديد لانعقادها“.

وأسفر اصطدام قطاري ركاب في محافظة سوهاج جنوب مصر، اليوم الجمعة، عن سقوط عشرات الضحايا إثر انقلاب مجموعة من العربات وخروجها عن القضبان.

وأدت الحادثة إلى مقتل 32 شخصًا، وإصابة 91 آخرين، في حصيلة أولية أعلنت عنها وزارة الصحة.