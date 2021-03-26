السلطة الفلسطينية تُرحب باستئناف تقديم المساعدات الأمريكية لها بعد عامين من إيقافها

وصفت السلطة الفلسطينية، استئناف الولايات المتحدة تقديمها المساعدات المالية للفلسطينيين بعد عامين من إيقافها ”بالخطوة المهمة“، من أجل إعادة صياغة العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية في تصريح صحفي نقلته الوكالة الرسمية للأنباء ”وفا“، إن ”المساعدة الأمريكية خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح من أجل إعادة صياغة العلاقة مع الإدارة الأمريكية“.

وأضاف أن ”المساعدات الأمريكية توقفت خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض، على خلفية مواقفه من القضية الفلسطينية، المنافية لقرارات الشرعية الدولية“.

بدوره وجه وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“، شكره للولايات المتحدة الأمريكية على دعمها للشعب الفلسطيني في مواجهة جائحة كورونا.

وقال الشيخ إن ”ما قالته المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة حول أسس الحل القائم على القانون الدولي ويتماشى مع قرارات الأمم المتحدة، يشكل أساسا للرؤية السياسية القائمة على حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية“.

نشكر الولايات المتحده الامريكية على دعمها للشعب الفلسطيني في مواجهة جائحة كورونا. ونعتبر ما قالته مندوبتها في الامم المتحده حول اسس الحل القائم على القانون الدولي ويتماشى مع قرارات الامم المتحدة ، يشكل اساس للرؤيا السياسية القائمة على حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) March 26, 2021

ويوم أمس الخميس، استأنفت الولايات المتحدة، تقديم مساعداتها الإنسانية للفلسطينيين الأكثر فقرا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لأول مرة منذ انقطاعها عام 2018.

وأكدت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في الجلسة الشهرية التي يعقدها مجلس الأمن الدولي، تقديم 15 مليون دولار كمساعدات إنسانية لدعم المجتمعات الأكثر ضعفا في الضفة الغربية وقطاع غزة.