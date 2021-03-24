تعليقا على نتائج الانتخابات الإسرائيلية.. اشتية: لا يوجد شريك سياسي في عملية السلام

اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أنه ”لا يوجد شريك سياسي“ إسرائيلي في عملية السلام، وذلك في تعقيب منه على نتائج انتخابات الكنيست.

وقال اشتية في تصريح له خلال افتتاح محطة تنقية مياه في مدينة طوباس، الأربعاء، إن ”البرامج السياسية للأحزاب الإسرائيلية المتقدمة في الانتخابات، لا تشير إلى وجود شريك سياسي لعملية السلام“.

وأشار أن ”النتائج التي تم إعلانها تشير إلى سيطرة اليمين الإسرائيلي على المشهد السياسي“.

وأكد اشتية في الوقت ذاته أن السلطة الفلسطينية ”مستعدة لأن تكون شريكا في أي مسار سلام جدي وحقيقي“، داعيا ”الدول والمنظمات العالمية إلى وقف الهجمة الإسرائيلية على الحقوق الفلسطينية“.

وكشفت قناة ”كان“ العبرية، مساء الأربعاء، عن النتائج ”شبه النهائية“ لانتخابات الكنيست، بعد فرز 97% من الأصوات، والتي أظهرت تقدم حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، على باقي الأحزاب المشاركة في الانتخابات، بحصوله على 30 مقعدا.

وتوقفت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بعد تنصل تل أبيب من العديد من الاتفاقيات الموقعة بينهما، بحسب السلطة الفلسطينية، التي اعتبرت ذلك تجاوزا لكل الاتفاقيات التي تمت برعاية دولية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن الصين تعتزم الوساطة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، من خلال دعوة شخصيات من الطرفين لإجراء مفاوضات بينهما وتقريب وجهات النظر.

ونقل موقع صحيفة ”هآرتس“ عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن حكومته ”قد توجه دعوات لشخصيات فلسطينية وإسرائيلية؛ لإجراء محادثات في الصين في إطار التوسط بينهما.

وبحسب الصحيفة، لم يقدم الوزير الصيني أي تفاصيل حول طبيعة الشخصيات التي سيتم دعوتها، أو توقيت الدعوة.

ورحّب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، بالمبادرة الصينية، لكنه قال في تصريح صحفي، إن الأولوية الفلسطينية تتمثل في ”عقد مؤتمر دولي لعملية السلام، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية“.