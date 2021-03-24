أبو الغيط: لا أفهم أهداف التهدئة التركية بشأن مصر والخليج ولكن الأيام كفيلة بكشف النوايا (فيديو)

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إنه ليس لديه القدرة على فهم التحركات التركية الأخيرة بشأن التهدئة مع بعض الدول أو تفسيرها، لافتا إلى أن أنقرة تصرفت في السنوات الأخيرة بشكل حاد للغاية.

وأضاف أبو الغيط، في لقاء مع قناة ”العربية“، أن ”تصرفات تركيا فتحت عليها جبهات كثيرة في شرق المتوسط، اليونان، قبرص، مصر، إسرائيل، البلقان، وسط آسيا، شمال أفريقيا، الخليج“.

وأشار إلى أن ”أنقرة حاولت الانتشار والصدام مع أطراف كثيرة جدا منها الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، فرنسا“، مبينا أنها تسعى اليوم إلى ”تقليل الجبهات وتضييق المواجهات، بسبب كمية المشاكل المحيطة بها“.

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وتساءل: ”هل هم صادقون بشأن هذه التحركات؟، وما هي أهداف انفتاحهم على دول الخليج ومصر؟“، مضيفًا أن ”الأيام كفيلة بكشف النوايا التركية من وراء هذه التهدئة“.

وأوضح أبو الغيط أنه من ”المؤكد حتى اللحظة، أن هناك تدخلات تركية في شمال سوريا والعراق، ومحاولات للظهور على المسرح اللبناني، وفي الصومال، والبحر الأحمر، ومنطقة القرن، تحتاج إلى متابعة“.

وقال إن ”كل أنواع المصالحات الصادقة، يمكن السير فيها، ولكن يجب التأكد والتحقق من حقيقة النوايا التركية، وأهدافها من وراء ذلك“.