الأردن.. الأمن يمنع اعتصامات "24 آذار" ويشن حملة اعتقالات (فيديو وصور)

قال ناشطون إن الأمن الأردني، اعتقل مساء يوم الأربعاء، محتجين شاركوا في الاعتصامات التي دعت إليها ”حركة 24 آذار“، في العاصمة عمان وعدد من المحافظات.

وبحسب الناشطين فإن ”قوات الأمن منعت الناشطين من الوصول إلى أماكن الاعتصام المقررة، واعتقلت العديد من المشاركين وخصوصا في منطقة ميدان جمال عبد الناصر (دوار الداخلية) بقلب العاصمة عمان، وفي محافظتي إربد والمفرق بعد فض فعالياتهم“.

https://www.facebook.com/Balad77837/posts/3972943979394258



من جهته، ذكر موقع ”جو 24“ المحلي أن ”عدد المعتقلين من ناشطي الحراك زاد عن الـ25 شخصا“.

وشهدت المناطق التي دُعي للاعتصام فيها انتشارًا أمنيًا مكثفًا سبق موعده بساعات، حيث تم إغلاق العديد من الطرق المؤدية إلى أماكن التجمع، ما سبب بأزمات سير خانقة وخصوصًا في العاصمة عمان.

https://www.facebook.com/ghaith.tell/posts/3741215552592757

وكانت هذه الحركة نظمت أولى فعاليتها إبان ثورات ما عرف بـ“الربيع العربي“ في العام 2011، نسبة إلى اليوم، الذي بدأت فيه اعتصاما مفتوحا وسط العاصمة الذي فضته قوى الأمن بالقوة، وعادت لتدعو إلى فعاليات للمطالبة برحيل الحكومة في نفس اليوم بعد عشر سنوات.

وشهدت المملكة حركات احتجاجية خلال الأسابيع الماضية، فجرتها فاجعة مستشفى السلط الحكومي الذي قضى فيها 7 مرضى بعد انقطاع الأكسجين عنهم، تطورت إلى المطالبة برحيل حكومة الخصاونة وإسقاط قانون الدفاع الذي فرض للتعامل مع جائحة كورونا.

ويطالب المحتجون كذلك القيام بإصلاحات سياسية حقيقية في المملكة، تشمل إطلاق الحريات العامة، وسن قانون انتخاب جديد يؤدي إلى حكومة برلمانية منتخبة، وتحرير الحياة السياسية من القيود الأخرى، ومكافحة الفساد.