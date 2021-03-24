رئيس القائمة العربية الموحدة: لسنا في جيب نتنياهو أو لابيد

قال منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، الشق الإسلامي الجنوبي في الأراضي الفلسطينية عام 48، إن كتلته الحزبية ليست في جيب معسكر اليمين بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أو زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، وإنما في جيب الجمهور العربي داخل إسرائيل.

يأتي ذلك، في أعقاب اجتياز القائمة العربية الموحدة المنشقة عن تحالف القائمة العربية المشتركة، نسبة الحسم في انتخابات الكنيست الـ 24 التي أجريت أمس الثلاثاء، وحصولها على 5 مقاعد بعد فرز نحو 87% من أصوات الناخبين.

ونقلت صحيفة ”إسرائيل اليوم“ العبرية، عن عباس قوله “ كما توقعنا اجتزنا نسبة الحسم في الانتخابات، وصوّت لنا أكثر من 150 ألف ناخب، وسوف ننتظر حتى نهاية فرز الأصوات، ولسنا في جيب أحد، لا نتنياهو ولا معسكر اليسار، وسوف نتحدث مع من يعطي أكثر ويساعد المجتمع العربي“.

وأضافت الصحيفة، أنه في أعقاب اجتياز القائمة العربية الموحدة نسبة الحسم في الانتخابات، اتفق رئيس القائمة منصور عباس ويائير لابيد على تحديد موعد بينهما للالتقاء قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وحول انشقاق قائمته عن تحالف القائمة العربية المشتركة، أفاد عباس بأن ”الانفصال عنها كان خطوة ضرورية، بسبب وجود ثغرات كبيرة فيما بينهما على مدار 30 عاما، فحتى لو بقينا معًا، لكنا حصلنا على 9 إلى 10 مقاعد معًا، وبهذا من المستحيل القيام بالكثير. نحن ننتظر نهاية فرز الأصوات ولن ندلي بأي تصريحات.“

يذكر أن نتائج استطلاعات العينات الانتخابية التي أجرتها القنوات التلفزيونية الإسرائيلية المختلفة، أظهرت في البداية عدم اجتياز القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، نسبة الحسم في الانتخابات.