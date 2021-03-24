مصدر أمني: انتهاء حصار مستشفى ابن النفيس في بغداد من ميليشيا كتائب حزب الله العراقية

انتهت في وقت مبكر، اليوم الأربعاء، أزمة مستشفى النفيس بالعاصمة العراقية بغداد، التي بدأت وقائعها يوم أمس بعد تفجير انتحاري وقع في العاصمة.

وقال مصدر أمني لـ ”إرم نيوز“ إن الحصار الذي كان مفروضاً على المستشفى من جانب ميليشيا كتائب حزب الله العراقية انتهى بعد مفاوضات مع القوات العراقية أفضت إلى اعتقال مطلوب أمني وفك الحصار.

وحاصرت ميليشيا حزب الله العراقية، مستشفى ابن النفيس في بغداد، الثلاثاء، لمنع قوات الأمن من اعتقال عنصر جريح تابع لها، يتلقى العلاج في المستشفى.

وفرضت 8 عربات عسكرية تابعة لميليشيات كتائب حزب الله، طوقاً حول المستشفى، وطالبت بنقل عنصرها الجريح إلى مكان آخر، وهو ما رفضته قوة أمنية كانت ترافقه، بحسب المصدر الأمني.

⭕ العاصمة بغداد .. ظهر الأمس : تطويق مستشفى أبن النفيس من قبل الميليشيات الولائية لمنع القوات الأمنية من إلقاء القبض على أرهابيهم الجريح الذي كان مرافقاً لصاحب الدراجة الناقلة للعبوة الناسفة والتي أنفجرت في منطقة بغداد الجديدة. pic.twitter.com/wYQUNARYcr — Rasha Al Janabi (@JanabiRasha) March 24, 2021

جاء ذلك في أعقاب تورط العنصر الجريح في تفجير انتحاري وقع في منطقة المشتل ببغداد، حيث انفجرت عبوة ناسفة أدت لمقتل زميله وإصابته هو بجراح.

وانفجرت، الثلاثاء، عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل دراجة نارية، يستقلها شخصان، ما أدى إلى مقتل سائق الدراجة، وإصابة مرافقه، الذي تبين لاحقاً أنه عنصر في كتائب حزب الله العراقي.

مواجهات بين حماية مستشفى ابن النفيس وميليشيا ماتسمى بريع الله بعد محاولتهم تهريب احد عناصر هم الذي انفجرت عليه دراجة مفخخة كانت مستهدفة احدى محال بيع الخمور اليوم بالمشتل ببغداد ادت لاستشهاد شخص وجرح ٤ https://t.co/hFN1bsWOfE pic.twitter.com/Zi96cl1ZiQ — Falcon Iraq (@IraqOverRedLine) March 23, 2021

وقال المصدر الأمني إن ”الجريح ينتمي إلى جماعة ربع الله التابعة لكتائب حزب الله، والمتورطة بتفجير محلات بيع الخمور، واقتحام الملاهي الليلة، وإعلانها ذلك في عدة مناسبات“.

وأضاف المصدر أن ”شجاراً لفظياً وتبادلاً للاتهامات نشب بين القوة الأمنية النظامية، وميليشيات كتائب حزب الله التي لم تتمكن من الاحتفاظ بالجريح، وتم نقله إلى وزارة الداخلية لبدء التحقيق معه، بعد تدخل من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي“.

ولفت إلى أنه ”تم التعرف على العنصر الذي قتل بالتفجير، حيث تبين أنه عنصر في كتائب حزب الله، ويسكن منطقة المعامل“.

وسلطت تلك الواقعة الضوء على دور الميليشيات المسلحة في زعزعة استقرار البلاد، وتفجير المحال التجارية، واقتحام الملاهي، وسط مطالبات للحكومة باعتقال المجموعة التي كانت ترافق الجريح.

هناك انواع كثيره من الدواعش ومنهم في بغداد ، ماهو راي الحكومه بما حصل في مستشفى ابن النفيس اليوم ؟ كيف للدوله ان لا تتمكن من اعتقال ارهابي بسبب مليشيات ؟ — أبو سيف (@abdaly82) March 23, 2021

بدوره، يرى المحلل الأمني، حميد العبيدي، أن ”الحادثة تكشف عمق الأزمة العراقية، وحدة الصراع المستحكم بين الميليشيات المسلحة والدولة، فضلاً عن ضعف المنظومة الأمنية العراقية في وضع حد واضح لتلك المجموعات، التي باتت تعبث بأمن البلاد، وهي معروفة لدى الجميع“.

وأضاف العبيدي، لـ ”إرم نيوز“، أن ”الخطوة التي قامت بها القوات الأمنية جريئة، ويجب استمرار تلك الخطوات وتشجيعها، وإنشاء حلف بين الوكالات والاستخبارات الأمنية والوزارات المعنية، يقف بوضوح أمام تلك الجهات دون خوف“.

ومنذ أشهر، تنشط مجموعات مسلحة مثل: ”ربع الله“، و“حركة أبناء الشايب“، و“جبهة أهل الجداحة“، و“سرايا الانتقام“، و“أهل الكهف“، وغيرها، حيث تتبنى العمليات العسكرية ضد البعثات الدبلوماسية ومطار بغداد، عبر منصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تفجير محال بيع الخمور، واستهداف المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى الملاهي.