رباعي الوساطة في الشرق الأوسط يناقش إحياء محادثات سلام "ذات معنى"

ناقش رباعي الوساطة في الشرق الأوسط -الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة- يوم الثلاثاء إحياء ”مفاوضات ذات معنى“ بين إسرائيل والفلسطينيين بهدف التوصل لحل يقوم على أساس وجود دولتين.

وقال الرباعي في بيان أعقب اجتماع عقده إنه يتعين على إسرائيل والفلسطينيين ”الامتناع عن القيام بأعمال أحادية تجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة“.

ويبدو أن هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها مبعوثون من الوسطاء الأربعة منذ سبتمبر أيلول 2018. ففي الشهر الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه يأمل أن يجتمع الرباعي في الأسابيع القادمة بعد وجود رئيس جديد الآن في البيت الأبيض.

وبموجب خطة سلام اقترحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ولم يُكتب لها النجاح، كانت واشنطن ستعترف بالمستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة جزءا من إسرائيل.

وقالت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن إنها تؤيد حل الدولتين وسترجع عن عدة قرارات اتخذها ترامب.

وذكرت أنها ستحث دولا أخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإن أكدت أن هذا لا يغني عن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.