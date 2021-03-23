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أمريكا والعراق يعقدان "حوارًا إسترا...
تاريخ النشر: 23 مارس 2021 21:31 GMT
تاريخ التحديث: 23 مارس 2021 22:15 GMT

أمريكا والعراق يعقدان "حوارًا إستراتيجيًا" في أبريل

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة، والعراق، سيعقدان حوارًا إستراتيجيًا، في أبريل/ نيسان، وإن الاجتماعات ستوضح أن قوات التحالف موجودة في العراق

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المصدر: رويترز

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة، والعراق، سيعقدان حوارًا إستراتيجيًا، في أبريل/ نيسان، وإن الاجتماعات ستوضح أن قوات التحالف موجودة في العراق لتدريب القوات العراقية، وتقديم المشورة لها حتى لا يعيد تنظيم داعش المتشدد تجميع صفوفه.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان:“ستكون هذه فرصة مهمة لمناقشة مصالحنا المشتركة عبر مجموعة من المجالات تشمل الأمن، والثقافة، والتجارة، والمناخ“.

وأضافت:“الاجتماعات ستوضح بشكل أكبر أن قوات التحالف موجودة في العراق فقط لغرض التدريب، وتقديم المشورة للقوات العراقية لضمان عدم تمكن داعش من إعادة تجميع صفوفها“.

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