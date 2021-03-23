استطلاع رأي فلسطيني يُظهر تدهور شعبية حماس

أظهرت نتائج استطلاع أجراها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية، تدهور شعبية حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، قبل نحو شهرين من إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية.

وقال المركز الفلسطيني، إنه أجرى الاستطلاع خلال الفترة ما بين، 14 و19 من شهر مارس/آذار الجاري، على عينة من المواطنين في الضفة الغربية، وقطاع غزة، شملت 1200 شخص.

وأكد المركز الفلسطيني أن نسبة 38% من العينة ترشح شخصية من حركة فتح لرئاسة الحكومة المقبلة عقب الانتخابات (40% في الضفة الغربية، و34% في قطاع غزة)، فيما قالت ما نسبته 22% إنها ترشح حماس (15% في الضفة الغربية، و33% في قطاع غزة).

وأوضح المركز أن توقعات الجمهور الفلسطيني لنتائج الانتخابات التشريعية، لو أجريت، اليوم، أظهرت أن 45% يتوقعون فوز فتح، مقابل 23% توقعوا فوز حماس، و18% يتوقعون فوز قوائم حزبية ثالثة، أو قوائم جديدة غير معروفة اليوم.

وأيَّد 57% من الجمهور تشكيل قائمة مشتركة واحدة لـ“فتح“ و“حماس“، للتنافس في الانتخابات التشريعية المقبلة، فيما عارض ذلك 38%، ولم يحدد الباقي موقفهم.

وبحسب الاستطلاع، طالب 76% بإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية، كما أن 61% يتوقعون إجراء هذه الانتخابات فعلًا في الأراضي الفلسطينية، وأن 42% من العينة قالوا إن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة، بينما 48% قالوا إنها لن تكون كذلك.

وستجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية)، في 22 مايو/أيار ، ورئاسية، في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني، في 31 أغسطس/ آب المُقبل.