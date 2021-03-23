إطلاق صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة صوب منطقة مفتوحة جنوب إسرائيل.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه ”تم رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة نحو إسرائيل“.

وأشار، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، إلى أنه تم تفعيل إنذار في منطقة مفتوحة فقط.

#عاجل قبل قليل تم رصد اطلاق صاروخ واحد من قطاع #غزة نحو #إسرائيل حيث تم تفعيل انذار في منطقة مفتوحة فقط — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 23, 2021

وكانت مصادر فلسطينية أكدت رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة صوب إسرائيل، حيث تم إطلاقه من شرق المحافظة الوسطى للقطاع.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة قرب مدينة بئر السبع.

وتشهد الأوضاع الميدانية بين قطاع غزة وإسرائيل حالة هدوء نسبية منذ شهور، حيث توقف إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.