أخبار

إطلاق صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل
تاريخ النشر: 23 مارس 2021 17:49 GMT
تاريخ التحديث: 23 مارس 2021 19:15 GMT

إطلاق صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة صوب منطقة مفتوحة جنوب إسرائيل. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه "تم

+A -A
المصدر: غزة – إرم نيوز

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة صوب منطقة مفتوحة جنوب إسرائيل.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه ”تم رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة نحو إسرائيل“.

وأشار، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، إلى أنه تم تفعيل إنذار في منطقة مفتوحة فقط.

 

 

وكانت مصادر فلسطينية أكدت رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة صوب إسرائيل، حيث تم إطلاقه من شرق المحافظة الوسطى للقطاع.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة قرب مدينة بئر السبع.

وتشهد الأوضاع الميدانية بين قطاع غزة وإسرائيل حالة هدوء نسبية منذ شهور، حيث توقف إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play